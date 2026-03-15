MEGA ŠKANDÁL na Českom levovi: Porn*herečka narušila príchody... Na červenom koberci ÚPLNE NAHÁ!

PRAHA - České Oscary sú rozdané! V sobotu večer sa v pražskom Kongresovom centre konalo 33. odovzdávanie cien Českej filmovej a televíznej akadémie - Český lev. Ide o prestížnu spoločenskú udalosť, ktorá každoročne púta pozornosť verejnosti aj médií. No a nevyhýbajú sa jej ani škandály. Tento rok sa oň postarala pornoherečka Nikola Lauberová, ktorá na červený koberec prišla ÚPLNE NAHÁ!
Český lev je prestížne české filmové ocenenie, ktoré oceňuje najlepšie české filmy, herecké výkony, réžiu, scenár a ďalšie filmové kategórie. Soška Českého leva je symbolom kvality v českej kinematografii a je obdobou amerických Oscarov. Práve včera sa táto významná spoločneská udalosť prvýkrát konala v Kongresovom centre. No a ako to býva zvykom, ani 33. ročník sa nevyhol škandálom.
O ten sa hneď v úvode postarala česká pornoherečka Nikola Lauberová, známa tiež pod "umeleckým" menom Nicole Wild. Hoci na galavečer nebola pozvaná, rozhodla sa využiť jeho mediálnu silu a prišla sa ukázať aspoň na miesto konania. Jej auto sa pristavilo pri pripravenom červenom koberci a z neho kontroverzná hviezdička vystúpila úplne nahá.
Bez akéhokoľvek oblečenia, tak, ako ju Boh stvoril, sa postavila pred fotografov, urobili dve otočky a než sa všetci stihli spamätať, naskočila späť do auta a ušla. O podobnú "podívanú" sa tmavovláska postarala aj na premietaní šou Naked Attraction v kine. V projekte účinkovala, a tak sa rozhodla v podobnom duchu doraziť aj na "premiéru" - vtedy však mala na sebe aspoň priesvitný overal.
