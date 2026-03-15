Danko pritlačil Fica k múru: Chystá sa veľká čistka v kabinete? Ministrov označil za údržbárov a súhlasil so Šimečkom!

BRATISLAVA - Prípadná rekonštrukcia vlády je na rozhodnutí premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý nad tým pravdepodobne aj bude rozmýšľať. V takom prípade by však mal pristupovať spravodlivo ku všetkým ministrom. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda koaličnej SNS Andrej Danko, pričom pokračoval v kritike aktuálneho fungovania vlády, s ktorou prišiel už v sobotu (14. 3.).
„On (Robert Fico) pravdepodobne bude rozmýšľať o rekonštrukcii vlády, koho vymení. Určite by to ale malo byť spravodlivé, určite by mal posúdiť činnosť každého ministra. Ja vám poviem ako skúsený poslanec a bývalý predseda Národnej rady (NR) SR, tie zákony, ktoré chodia do parlamentu, sú nekompetentné, na poslednú chvíľu. Tie prílepky, ktoré ministri nosia len preto, aby im neušli eurofondy, sú zlé. Chýba mi manažovanie tých ministerstiev. Niektorí ministri sú údržbári, niektorí sú makači,“ zhodnotil Danko.
Opätovne zdôraznil, že nechce rozbiť vládnu koalíciu, aby ju nevymenila súčasná opozícia, ani pôsobiť ako vydierač. Zároveň sa však chce uchádzať o sklamaných voličov súčasnej vlády. Kabinet by mal podľa neho riešiť hlavne skutočné problémy ľudí. SNS preto bude lepšie kontrolovať návrhy, s ktorými bude prichádzať vláda, zároveň bude predkladať vlastné zákony, ktoré by pomohli živnostníkom, dôchodcom či rodinám.
Stotožnil sa aj s opozičným lídrom Šimečkom
S väčšinou kritických vyjadrení na adresu vlády sa stotožnil aj predseda opozičného PS Michal Šimečka. Pre súčasnú vládu je podľa neho charakteristické „pokrytectvo, nenaplnené sľuby a oklamaní voliči“. S Dankom sa však nezhoduje v tom, čo by mali koaliční politici robiť, keď sú nespokojní. Rekonštrukcia vlády podľa neho nie je iba na premiérovi a viacerí nespokojní poslanci si ju počas tohto volebného obdobia už vynútili.
Danko nemá strašiť
„Máte stále poslancov v Národnej rade, držíte pri živote tú väčšinu. Keby ste si povedali, že sa to má zmeniť, chcem rekonštrukciu vlády, tak premiér musí konať. Keď poviete, že nebudete ďalej podporovať túto vládnu koalíciu, lebo je pokrytecká, lebo škodí Slovensku, lebo sa venuje kajúcnikom namiesto toho, aby sa venovala ľuďom, tak máte tie hlasy,“ odkázal predsedovi SNS v diskusii Šimečka.
Udržiavať pri živote vládu len preto, aby ju nevymenila súčasná opozícia, nie je podľa neho dobrá motivácia. Danko by tiež nemal strašiť tým, čo zlé sa môže po výmene vlády udiať. „Ja vám poviem, čo by sa stalo. Napríklad by sme znížili to dramaticky vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce, lebo to brzdí náš ekonomický rast. Začali by sme šetriť. Čo by to bola taká katastrofa?“ spýtal sa predseda PS. Prioritou všetkých politikov by podľa neho mala byť snaha, aby sa občanom Slovenska žilo lepšie.