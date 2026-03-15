Maďarsko ide k voľbám, Orbán zdôraznil význam hlasovania: Maďari stoja pred ťažkou a dôležitou voľbou, tvrdí

BUDAPEŠŤ - Maďari rozhodnú 12. apríla v parlamentných voľbách, bude to ťažká a dôležitá voľba. Vyhlásil to v nedeľu maďarský premiér a predseda strany Fidesz Viktor Orbán v prejave na oslavách maďarského štátneho sviatku vypuknutia protihabsburskej revolúcie v rokoch 1848 - 1849.
Orbán tvrdí, že prichádzajú ťažké časy, lebo Brusel vzal ukrajinskú vojnu na seba a prešiel na vojnovú ekonomiku. „Čelíme skúške, akú ešte nezažili ani starí bojovníci ako ja,“ poznamenal. Premiér vyjadril presvedčenie, že „západní“ vojaci vstúpia na ukrajinskú pôdu. „Pred týmto sa musíme chrániť, aj za takýchto okolností sa zaväzujem zachovať Maďarsko ako ostrov bezpečia a pokoja,“ zdôraznil Orbán pred zhromaždeným davom na zaplnenom Kossuthovom námestí a dodal, že „Maďari nezomrú za Ukrajinu, ale budú žiť pre Maďarsko“.
„O 28 dní si vyberieme svoj osud. Aj ja som stál pred rozhodnutím. Stál som pred ním, keď sme ako mladí muži posielali Sovietov domov. A stál som pred ním, keď som ako premiér povedal Nemcom nie migrácii. A stál som pred ním, keď som Bruselu povedal nie migrácii. Ja, alebo (ukrajinský premiér Volodymyr) Zelenskyj? Ponúkam s patričnou skromnosťou seba,“ uviedol premiér. Predseda vlády hovorí, že ak vo voľbách vyhrá Fidesz, mzdy a nízke ceny energií zostanú, vyhrajú rodiny a vyhrajú aj tí, ktorí nebudú voliť Fidesz. „Toto je náš víťazný plán,“ dodal Orbán.