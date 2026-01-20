Utorok20. január 2026, meniny má Dalibor, Sebastián, zajtra Vincent

Hasiči odmietajú kritiku záchranného plavidla! Obhajujú kúpu jednomotorovej lode

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) odmieta kritiku nákupu záchranného plavidla pre hasičov. Obhajuje zároveň kúpu jednomotorového variantu lode. Argumentuje, že od sprevádzkovania ešte poruchu nezaznamenali. V reakcii na kritiku zverejnenú Denníkom N to uviedla vedúca oddelenia mediálnej komunikácie HaZZ Ľubica Vlčková Laluhová.

„Lodný motor s výkonom 350 koní je technicky vhodnejším a ekonomicky efektívnejším riešením pre väčšie a pracovné plavidlá, kde sa kladie dôraz na spoľahlivosť, bezpečnosť prevádzky a dlhodobú akcieschopnosť. Zvolený typ lodného motora s výkonom 350 HP spĺňa požadované technické a bezpečnostné parametre na výkon záchranných činností a zodpovedá charakteru nasadenia lode,“ vyhlásila Vlčková Laluhová. Ako priblížila, motor s vyšším výkonom nie je dlhodobo prevádzkovaný na svojej hranici a vie pracovať pri nižších otáčkach.

Od požiadavky na dva motory sa podľa nej upustilo po trhových konzultáciách v roku 2023. Dokormidlovacie zariadenie aj brehová elektrická prípojka budú zároveň vysúťažené v tomto roku. „Vo výbave plavidla sú štyri kusy pádiel, ktoré spĺňajú všetky potrebné parametre pre tento typ plavidla,“ tvrdí. Denník N v utorok zverejnil kritiku hasičov, ktorí pre denník uviedli, že čln má jeden motor. Kritizovali aj pádla či ďalšie príslušenstvo.

Viac o téme: LoďHasiči
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO V Čile bojujú s
V Čile bojujú s lesnými požiarmi hasiči aj armáda: Hlásia už 20 mŕtvych! Plamene zničili tisíce domov
Zahraničné
FOTO Hasiči zasahovali pri nehode
Hasiči zasahovali pri nehode dvoch áut v smere do Bratislavy: Účastníkom bolo aj dieťa
Domáce
Hrôza na stanici v
Hrôza na stanici v Senci! Vlak zrazil človeka: Hasiči ho museli vyslobodiť spod jedného z vozňov
Domáce
Ilustračné foto
Hasiči zasahujú pri úniku hydroxidu sodného v Rajeckej Lesnej
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vodič osobného auta v plnej rýchlosti narazil na D2 do kamiónu
Vodič osobného auta v plnej rýchlosti narazil na D2 do kamiónu
Správy
Lupiči okradli muža pred obchodným domom, polícia ich obvinila
Lupiči okradli muža pred obchodným domom, polícia ich obvinila
Správy
Na Skalke pri Kremnici pribudol 30 metrov vysoký ľadopád
Na Skalke pri Kremnici pribudol 30 metrov vysoký ľadopád
Cestovanie

Domáce správy

PS útočí na koalíciu:
PS útočí na koalíciu: Ignoruje ústavný zákon a nezvláda verejný dlh, tvrdí Kišš
Domáce
slávnostné odovzdanie novej špeciálnej
Hasiči odmietajú kritiku záchranného plavidla! Obhajujú kúpu jednomotorovej lode
Domáce
Juraj Blanár
Palestínski študenti sa stretli s ministrom Jurajom Blanárom
Domáce
Nitru čakajú fašiangové slávnosti s hudbou, folklórom a jarmokom už vo februári
Nitru čakajú fašiangové slávnosti s hudbou, folklórom a jarmokom už vo februári
Nitra

Zahraničné

Ilustračné foto
Trump usporiada tlačovú konferenciu v Bielom dome: Naďalej chce získať Grónsko
Zahraničné
Rýchlovlaky medzi Madridom a
Rýchlovlaky medzi Madridom a Barcelonou majú nariadené spomaliť na dvoch úsekoch
Zahraničné
Palestínčania prechádzajú zaplavenou oblasťou
Kritická situácia v Pásme Gazy: Na podchladenie zomrelo ďalšie dieťa
Zahraničné
Ostrov Diego Garcia v
Maurícijská vláda posiela odkaz Trumpovi: O zvrchovanosti Maurícia nad Čagoskými ostrovmi nemožno diskutovať
Zahraničné

Prominenti

Kim Kardashian.
Toto internet nerozdýcha: V šialenom výstrihu Kim naservírovala prsia! Sľubný začiatok roka...
Zahraniční prominenti
FOTO Alena Pallová
Beauty Ball 2026 už pozná svoju víťazku: Kráľovnou večera sa stáva… toto meno si navždy zapamätáte!
Domáci prominenti
Mirgová konečne prehovorila o
Mirgová konečne prehovorila o ROZVODE: Exmažel reaguje... Minca má vždy dve strany!
Domáci prominenti
Lara Croft
Sexi šortky sú späť, oblečie si ich táto herečka: Tromfne NOVÁ LARA CROFT Angelinu Jolie?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Čo sa stane s
Čo sa stane s organizmom, ak úplne vyradíme alkohol?
vysetrenie.sk
Zo svadobného sna nočná
Zo svadobného sna nočná mora: Sľúbil jej husté vlasy, ale bol takmer plešatý! Čo sa potom stalo, je neuveriteľné
Zaujímavosti
Paliatívna sestra prezradila TAJOMSTVÁ
Paliatívna sestra prezradila TAJOMSTVÁ jej práce: TIETO CHYBY ľudia najviac ľutujú na konci života! Robíte ich aj vy?
Zaujímavosti
FOTO Nočné divadlo, aké sa
Nočné divadlo, aké sa často nevidí: Polárnu žiaru bolo vidieť aj zo Slovenska a okolitých krajín! Čo ju spôsobilo?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Európa zvažuje proti USA prvýkrát použitie „obchodnej bazuky“: Čo to vlastne je a prečo je taká obávaná?
Európa zvažuje proti USA prvýkrát použitie „obchodnej bazuky“: Čo to vlastne je a prečo je taká obávaná?
Denník z Davosu: Ursula von der Leyenová hovorí o novej európskej nezávislosti, Macron kritizuje USA! (foto)
Denník z Davosu: Ursula von der Leyenová hovorí o novej európskej nezávislosti, Macron kritizuje USA! (foto)
Premiér Fico volá po radikálnych riešeniach: Firmám by pomohlo vyhlásenie „prázdnin“, píše v liste šéfke EK!
Premiér Fico volá po radikálnych riešeniach: Firmám by pomohlo vyhlásenie „prázdnin“, píše v liste šéfke EK!
Veľkolepá rekonštrukcia zrýchli vlaky do Čiech: Takto vyzerá budúcnosť železníc, Kysuce čaká ešte veľká výzva (foto)
Veľkolepá rekonštrukcia zrýchli vlaky do Čiech: Takto vyzerá budúcnosť železníc, Kysuce čaká ešte veľká výzva (foto)

Šport

Krásna frajerka Jannika Sinnera zhodila šaty: Zverejnila pikantné FOTO
Krásna frajerka Jannika Sinnera zhodila šaty: Zverejnila pikantné FOTO
Australian Open
Reakcia na konflikt Huliaka s Kováčikom? SFZ zo dňa na deň prichádza o veľkého sponzora
Reakcia na konflikt Huliaka s Kováčikom? SFZ zo dňa na deň prichádza o veľkého sponzora
Niké liga
HK Nitra – HK Dukla Michalovce: Online prenos zo 48. kola Tipsport ligy
HK Nitra – HK Dukla Michalovce: Online prenos zo 48. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Skoro dva metre a sto kilov živej váhy: Slovan získal obrancu s reprezentačnými skúsenosťami
Skoro dva metre a sto kilov živej váhy: Slovan získal obrancu s reprezentačnými skúsenosťami
Tipsport liga

Auto-moto

Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Predstavujeme
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
Klasické testy
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky

Kariéra a motivácia

Živnostníci si v roku 2026 priplatia o desiatky eur: Takéto sú nové výšky minimálnych odvodov
Živnostníci si v roku 2026 priplatia o desiatky eur: Takéto sú nové výšky minimálnych odvodov
Aktuality
Týmto znameniam sa bude najviac dariť: Objavte, kto zabojuje o úspech v práci a financiách
Týmto znameniam sa bude najviac dariť: Objavte, kto zabojuje o úspech v práci a financiách
O práci s humorom
PN-ky prešli od 1. januára prísnejšou kontrolou: Aké zmeny čakajú pracujúcich ľudí?
PN-ky prešli od 1. januára prísnejšou kontrolou: Aké zmeny čakajú pracujúcich ľudí?
Aktuality
HR manažéri sa majú na čo tešiť: Týchto 7 predpovedí ovplyvní trh práce v roku 2026
HR manažéri sa majú na čo tešiť: Týchto 7 predpovedí ovplyvní trh práce v roku 2026
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Vyprážaný karfiol v rúre: Chrumkavá klasika bez zbytočného oleja
Vyprážaný karfiol v rúre: Chrumkavá klasika bez zbytočného oleja
Výber receptov
Hruškový koláč s orechmi: domáci recept
Hruškový koláč s orechmi: domáci recept
Ovocné dezerty

Technológie

Výrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tom
Výrobcovia telefónov prezradili, pri akej teplote sa batéria ničí najrýchlejšie. Mnohí si takto ničia mobil a netušia o tom
Návody
Stačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácie
Stačí jedna nevinná otázka a AI Gemini môže nevedomky prezradiť tvoje súkromné informácie
Bezpečnosť
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
Android
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Armádne technológie

Bývanie

7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!

Pre kutilov

Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Chalupa
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Záhrada
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako zlepšiť svoj sexuálny život: Po tomto túžia ženy, aby muži robili v posteli
Sex
Ako zlepšiť svoj sexuálny život: Po tomto túžia ženy, aby muži robili v posteli
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Situácia je vážna: Čína
Zahraničné
Situácia je vážna: Čína obsadila ruské územie, hovoria experti
Dočkali sa! Začali vyplácať
Domáce
Dočkali sa! Začali vyplácať poistné klientom skrachovanej cestovky HappyTravel: Poisťovňa ukázala SUMY
Hororový nález záchranárov: Nelegálne
Zahraničné
Hororový nález záchranárov: Nelegálne jasle ukrývali desiatky detí v skriniach! Dve ZOMRELI
Brutálna nehoda na diaľnici
Zahraničné
Brutálna nehoda na diaľnici D2: Auto v plnej rýchlosti vrazilo do stojaceho kamióna... DESIVÉ autentické VIDEO!

Ďalšie zo Zoznamu