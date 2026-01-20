Hasiči odmietajú kritiku záchranného plavidla! Obhajujú kúpu jednomotorovej lode

BRATISLAVA - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) odmieta kritiku nákupu záchranného plavidla pre hasičov. Obhajuje zároveň kúpu jednomotorového variantu lode. Argumentuje, že od sprevádzkovania ešte poruchu nezaznamenali. V reakcii na kritiku zverejnenú Denníkom N to uviedla vedúca oddelenia mediálnej komunikácie HaZZ Ľubica Vlčková Laluhová.
„Lodný motor s výkonom 350 koní je technicky vhodnejším a ekonomicky efektívnejším riešením pre väčšie a pracovné plavidlá, kde sa kladie dôraz na spoľahlivosť, bezpečnosť prevádzky a dlhodobú akcieschopnosť. Zvolený typ lodného motora s výkonom 350 HP spĺňa požadované technické a bezpečnostné parametre na výkon záchranných činností a zodpovedá charakteru nasadenia lode,“ vyhlásila Vlčková Laluhová. Ako priblížila, motor s vyšším výkonom nie je dlhodobo prevádzkovaný na svojej hranici a vie pracovať pri nižších otáčkach.
Od požiadavky na dva motory sa podľa nej upustilo po trhových konzultáciách v roku 2023. Dokormidlovacie zariadenie aj brehová elektrická prípojka budú zároveň vysúťažené v tomto roku. „Vo výbave plavidla sú štyri kusy pádiel, ktoré spĺňajú všetky potrebné parametre pre tento typ plavidla,“ tvrdí. Denník N v utorok zverejnil kritiku hasičov, ktorí pre denník uviedli, že čln má jeden motor. Kritizovali aj pádla či ďalšie príslušenstvo.