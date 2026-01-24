Mimoriadna záchranná akcia v rieke Torysa: VIDEO Hasiči pomáhali osobe v bezvedomí

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
VYŠNÁ HUTKA - Košickí hasiči pomáhali osobe v bezvedomí v rieke Torysa. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že osobu vo vode im nahlásili v katastri obce Vyšná Hutka v okrese Košice-okolie vo štvrtok (22. 1.) večer.
VIDEO
Košickí hasiči pomáhali osobe v bezvedomí v rieke Torysa (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
„Po príchode na miesto sa osoba nachádzala spodnou časťou tela v rieke a bola v bezvedomí. Prístup k záchrane komplikoval šmykľavý breh rieky. Hasiči sa k osobe dostali pomocou istiaceho lana a v spolupráci so záchranármi jej poskytli prvú pomoc,“ uviedlo KR HaZZ. Pre nevylúčené zranenie chrbtice osobu v stabilizovanom stave a zafixovanú pomocou nosidiel transportovali do sanitného vozidla.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)