Požiare v Čile si vyžiadali obete: Státisíce ľudí musia opustiť domovy

CONCEPCIÓN - Dvaja ľudia prišli o život v dôsledku rozsiahlych lesných požiarov v strednej časti Čile. Približne 500-tisíc obyvateľov regiónov Biobío a Nuble boli vyzvaní na evakuáciu do bezpečia, uviedol tamojší minister vnútra Álvaro Elizalde. Informuje o tom správa agentúry DPA.
Proti dovedna 24 požiarom bojovali v postihnutých oblastiach stovky hasičov i vojakov. Čilská vláda vyhlásila pre dotknuté regióny stav katastrofy. Oheň tam doposiaľ zničil už viac než 250 obydlí a zničil vyše 100 kilometrov štvorcových lesa.
Počas letných mesiacov na južnej pologuli Čile opakovane postihujú rozsiahle lesné požiare. Minulý rok prišlo o život viac než 100 ľudí a približne 15-tisíc domov bolo zničených alebo poškodených, dodáva DPA.