V Detve horel zaparkovaný autobus: Odhadovaná škoda je 170-tisíc eur

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
BANSKÁ BYSTRICA - V oplotenom areáli pri budove Slovenskej autobusovej dopravy v Detve horel v pondelok zaparkovaný autobus. Odhadovaná škoda na vozidle je 170.000 eur. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Podľa doteraz zistených informácií mala požiar spôsobiť technická porucha vozidla. „Na mieste bol prítomný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov, ktorý vylúčil cudzie zavinenie,“ doplnila polícia.