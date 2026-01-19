Dramatický zásah hasičov: Dom zachvátili plamene, vinníkom je fotovoltika!

VEĽKÝ ĎUR - Porucha fotovoltiky je príčinou požiaru rodinného domu, ku ktorému došlo v nedeľu 18. januára popoludní v obci Veľký Ďur v Levickom okrese. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Požiar zasiahol vnútorné priestory objektu a rýchlo sa šíril cez strop až na strešnú konštrukciu. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch preto likvidovali požiar a zároveň rozoberali konštrukciu strechy. „Po lokalizácii požiaru bol dom odvetraný pomocou pretlakovej ventilácie a následne postupne dohasený. Počas celého zásahu bola použitá termovízna kamera na vyhľadávanie skrytých ohnísk a na záverečnú kontrolu,“ uviedol HaZZ.
Majiteľovi domu vznikla následkom požiaru priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 40.000 eur. „Hasiči svojou činnosťou uchránili majetok v hodnote približne 100.000 eur. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha na fotovoltickom zariadení. Na mieste zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Leviciach a dobrovoľní hasiči z Kalnej nad Hronom,“ doplnil HaZZ.