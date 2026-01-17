Šoféri nebudú vôbec nadšení: Nové obmedzenie v dovolenkovom RAJI Slovákov, budete musieť ubrať!

RÍM - Vodiči v talianskej metropole musia od dnešného dňa rátať s výrazným sprísnením dopravných pravidiel. Rím zavádza v historickom centre maximálnu povolenú rýchlosť 30 kilometrov za hodinu, čo je výrazný pokles oproti doterajším päťdesiatim. Ide tak o významnú zmenu v krajine, kam cestuje na zahraničné dovolenky veľká časť Slovákov.
Nové pravidlo platí v celej zóne s obmedzenou dopravou (ZTL), teda nielen na úzkych uličkách, ale aj na hlavných ťahoch, ako sú Corso Vittorio Emanuele či Via del Teatro Marcello. Cieľom opatrenia je zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, znížiť počet dopravných nehôd a zároveň podporiť nižšiu hladinu hluku a emisií v rušných častiach mesta.
Portál Autoviny.sk upozorňuje, že Rím tak nasleduje trend ďalších veľkých európskych miest, ako sú Londýn, Paríž alebo Helsinky, ktoré podobné obmedzenia už zaviedli v snahe ochrániť chodcov a cyklistov pred nebezpečnou jazdou a výraznou premávkou v centrách miest.
Na dodržiavanie budú dbať viac, ako inokedy
Podľa čerstvých informácií je novinka sprevádzaná aj posilnenými kontrolami rýchlosti – samospráva nasadí viac radarov a monitorovacích systémov na križovatkách, ktoré budú dohliadať na dodržiavanie limitu. Súčasťou opatrenia má byť aj inštalácia digitálnych tabúľ s aktuálnou rýchlosťou vozidiel a intenzívna informačná kampaň zameraná na zvyšovanie povedomia vodičov o výhodách pomalšej jazdy.
Miestna polícia bude v prvých týždňoch aktívne kontrolovať dodržiavanie predpisov, pričom nie všetky radary budú okamžite udeľovať pokuty – prvý mesiac má byť skôr obdobím, keď si motoristi zvyknú na nové pravidlá. Kritici však už vyjadrili nesúhlas prostredníctvom sociálnych sietí, pričom argumentujú, že výrazné zníženie rýchlosti môže spomaliť premávku a byť nepraktické pre vodičov.
Prečo k tomu pristúpili?
Dôvodom takýchto krokov je podľa odborníkov dlhodobý trend v Európe, kde sa znižovaním rýchlostných limitov v mestských oblastiach dosahujú merateľné zlepšenia bezpečnosti. Štúdie ukazujú, že zníženie maximálnej rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu vedie k podstatnému poklesu počtu nehôd a vážnych zranení, a zároveň zlepšuje životné prostredie a kvalitu mestských priestorov pre chodcov a cyklistov.
Podobné opatrenia sa diskutujú aj v ďalších európskych mestách, ktoré čelia rastúcim požiadavkám na bezpečnejšiu a udržateľnejšiu dopravu.