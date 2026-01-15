Situácia v Iráne je dramatická: Európske štáty vyzývajú na okamžitý odchod z krajiny! Uzavretý vzdušný priestor

TEHERÁN - Bezpečnostná situácia v jednej z kľúčových krajín Blízkeho východu sa ďalej vyhrocuje. Viaceré vlády sprísňujú odporúčania pre svojich občanov a prijímajú mimoriadne opatrenia, ktoré naznačujú rastúce obavy z ďalšieho vývoja.
Aktualizované 8:40 - Irán vo štvrtok nadránom opäť otvoril svoj vzdušný priestor, ktorý bol uzavretý takmer päť hodín pre obavy z možnej vojenskej akcie Spojených štátov. V súvislosti s tým viaceré letecké spoločnosti zrušili, presmerovali alebo odložili svoje plánované lety, informovala agentúra Reuters. Vzdušný priestor bol uzavretý od stredy 23.15 h SEČ pre všetky lietadlá okrem tých, ktoré zabezpečovali medzinárodné lety do Iránu a z Iránu a mali príslušné povolenie, uvádzalo sa na webovej stránke amerického Federálneho úradu pre letectvo.
Toto oznámenie bolo z webovej stránky odstránené vo štvrtok krátko pred 04:00 h SEČ. Medzi prvými po znovuotvorení vzdušného priestoru bolo päť letov iránskych dopravcov Mahan Air, Yazd Airways a AVA Airlines, doplnil Reuters.
V čase, keď Irán čelí masovým protestom proti režimu, Washington začal z Blízkeho východu sťahovať časť svojho personálu. Bezprostredným podnetom pre tento krok bola hrozba Teheránu, že v prípade vojenskej intervencie Spojených štátov udrie na americké vojenské základne v blízkovýchodnom regióne.
Lavína výziev na opustenie krajiny
Taliansko, Španielsko a Poľsko v priebehu dňa naliehavo vyzvali svojich občanov, ktorí sa nachádzajú v Iráne, aby krajinu bezodkladne opustili. K podobnému kroku už skôr pristúpilo aj české ministerstvo zahraničných vecí, zatiaľ čo Spojené štáty apelovali na Američanov v Iráne v utorok.
Situáciu ešte viac podčiarkol krok Británie, ktorá podľa servera Politico dočasne zatvorila svoje veľvyslanectvo v Teheráne. Zastupiteľský úrad má fungovať len na diaľku. Nemecko zároveň upozornilo letecké spoločnosti na zvýšené riziká spojené s iránskym vzdušným priestorom.
Irán uzavrel vzdušný priestor
Služba na monitorovanie leteckej dopravy Flightradar24 neskoro večer oznámila, že Irán uzavrel svoj vzdušný priestor pre civilné lety. Výnimku majú len medzinárodné spojenia smerujúce do krajiny alebo z nej odlietajúce – aj tie však musia získať osobitné povolenie.
Podľa Flightradar24 sa posledným zahraničným lietadlom v iránskom vzdušnom priestore stal spoj indickej spoločnosti IndiGo na trase z Tbilisi do Dillí.
Protesty a tisíce obetí
Iránom už tretí týždeň otriasajú masové protesty namierené proti teokratickému režimu. Bezpečnostné zložky a ozbrojené milície podľa overených údajov strieľajú do demonštrantov. Nevládne organizácie hovoria o najmenej 3 420 obetiach, viac než 10-tisíc ľudí skončilo vo väzbe a niektorým z nich hrozí trest smrti.
Americký prezident Donald Trump v uplynulých dňoch Teherán opakovane varoval, že ďalšie zabíjanie demonštrantov a popravy zadržaných môžu viesť k tvrdým krokom zo strany Spojených štátov.
Taliansko, Španielsko aj Poľsko sprísňujú odporúčania
Talianske ministerstvo zahraničných vecí v stredu opätovne zdôraznilo výzvu na okamžitý odchod z Iránu. V krajine sa podľa Ríma nachádza približne 600 talianskych občanov, väčšina z nich v oblasti Teheránu.
Španielska diplomacia odporučila svojim občanom, aby Irán opustili „všetkými dostupnými prostriedkami“. Poľsko zvolilo ešte tvrdší tón.
„Ministerstvo zahraničných vecí naliehavo vyzýva na okamžitý odchod z Iránu a neodporúča do tejto krajiny cestovať,“ uviedla poľská diplomacia na sociálnej sieti X.
Británia zatvorila ambasádu, Nemecko varuje aerolínie
Podľa Politica britská vláda potvrdila dočasné zatvorenie ambasády v Teheráne.
„Britské veľvyslanectvo v Teheráne je dočasne zatvorené a funguje na diaľku. Cestovné odporúčania ministerstva zahraničných vecí boli aktualizované, aby túto zmenu odrážali,“ uviedol hovorca vlády.
Nemecké úrady medzitým vydali oficiálne usmernenie, ktoré varuje domáce letecké spoločnosti pred vstupom do iránskeho vzdušného priestoru, informoval Flightradar24.
Americké a britské sily sťahujú personál
Spojené štáty začali preventívne sťahovať časť personálu zo svojich vojenských základní na Blízkom východe pre možné bezpečnostné hrozby. Agentúra Reuters s odvolaním na nemenovaného amerického predstaviteľa uviedla, že ide o preventívne opatrenie.
Katar potvrdil odporúčanie na obmedzenie personálu na základni Al-Udajd, ktorá je najväčšou americkou vojenskou základňou v regióne. Podľa Reuters pristúpila k čiastočnému stiahnutiu personálu z tejto základne aj Británia.