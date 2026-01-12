Vianočné zákusky vyvolali celonárodný škandál: Do influencerky sa pustila aj premiérka, podvod na charite!

RÍM - Prípad, ktorý dostal podľa známej pochúťky príznačný názov Pandorogate je teraz v Taliansku veľmi rozoberanou témou. Známa influencerka sa dostala pod paľbu kritiky po pochybnom predaji tohto sladkého vianočného pečiva. A to až tak, že sa dostala pod paľbu kritiky premiérky! Tresty za nelegálny predaj zákuskov nie je ničím novým ani na Slovensku.
O prípade bližšie informuje portál Politico. V týchto kruhoch ide o veľmi známu influencerku a modelku Chiaru Ferragniovú, ktorá je teraz stredobodom pozornosti po tom, čo sa jej rozpadol vzťah a musí chodiť po súdoch. Na vine je pochybné predávanie vianočného chleba s názvom pandoro.
Tento "pandorogate" je teraz na súdnych pojednávaniach veľmi sledovaným prípadom hlavne pre to, že Ferragniová mala spotrebiteľov zavádzať vyššou cenou s tým, že peniaze mali putovať na charitu.
Vzťah Chiary Ferragniovej a jej partnera, rappera Federica Luciu, ktorý nesie pseudonym Fedez, vnímajú Taliani ako "pád najvplyvnejšieho progresívneho páru v krajine". Dvojica sa pravidelne angažovala v kritike kresťanských pomerov v krajine a dokocna viedli kampaňa za práva LGBTIQ+ ľudí a zbierali financie pre rôzne jednotky intenzívnej starostlivosti v krajine.
Predaj pečiva a údajná pomoc chorým deťom
Ferragniovú neskôr však obvinili z toho, že v roku 2023 zavádzala spotrebiteľov predajom luxusných briošiek posypaných cukrom. Jej ceny boli nadhodnotené vraj aj pre to, aby verejnosť kúpou podporovala choré deti. Prokurátori teraz požadujú 20-mesačný trest odňatia slobody. "Všetko, čo sme urobili, sme urobili v dobrej viere, nikto z nás z toho nemal žiadny zisk," povedala v súdnej sieni 25. novembra Ferragniová.
Prípad vzbudil až taký veľký ošiaľ, že naňho reagovala prvá žena krajiny. Premiérka Georgia Meloniová si myslí, že v krajine sú pre spoločnosť oveľa lepšie vzory, ako táto dvojica. "Skutočnými vzormi... nie sú influenceri, ktorí zarábajú kopu peňazí propagáciou drahých panettoni, ktoré sú údajne určené na charitu," spomenula nepriamo Meloniová Ferragniovú ešte v roku 2023 počas stretnutia talianskej krajnej pravice v Atreju.
Tu však premiérka neskončila a o rok neskôr dokonca predložila zákon, ktorý dostal familiárnu prezývku "Ferragniovej zákon".
Ferragniová pri tomto prípade nadviazala spoluprácu s cukrárňou Balocco. Išlo jej o uvedenie limitovanej edície pečiva pandora v ružovej krabičke na podporu detskej nemocnice Regina Mergherita v Turíne. Kúpou pečiva mali zákazníci dopomôcť k výskumu rakoviny.
Podiel z predaja na darovanie nešiel, zarábali na ňom marketéri Ferragniovej
Podľa Politico však dohoda nebola viazaná na predaj. Prvýkrát sa v prípade začal vŕtať novinár Selvaggia Lucarelli. Cukráreň Balocco už pred niekoľkými mesiacmi darovala fixnú sumu 50 000 eur, zatiaľ čo Ferragni dostala za kampaň reklamný honorár. Dokonca aj nemocnica spočiatku nepochopila, ako propagácia fungovala.
Taliansky úrad pre hospodársku súťaž (AGCM) neskôr tieto zistenia potvrdil a dospel k záveru, že obaly, tlačové správy a príspevky na sociálnych sieťach vytvárali zavádzajúci dojem, že spotrebitelia priamo podporujú charitu. V skutočnosti nebol darovaný žiadny podiel z predaja, zatiaľ čo spoločnosti Ferragniovej z kampane zarobili viac ako 1 milión eur.
Prípad stále žije
Neskôr orgány udelili Gerragniovej a Baloco pokutu vo výške vyše 1 milión eur. Išlo o zavádzajúce obchodné praktiky. Podľa nich mali z tejto schémy profitovať práve marketéri. Spotrebiteľské skupiny dokonca naliehali na prokurátorov, aby vyšetrili potenciálny podvod a zvážili zmrazenie účtov jej spoločností.
Prípad "nevyhnil" ani v roku 2025, kedy sa celá kontroverzia presunula až do trestného konania. Milánski prokurátori začlenili závery AGCM do svojho prípadu a obvinili Ferragniovú z podvodu s priťažujúcimi okolnosťami za údajné vyvolanie falošných očakávaní u kupujúcich.
Influencerka teraz čelí právnemu sporu dôvera verejnosti voči jej osobe vážne pokrivkáva. Jej exmanžel Fedez vymenil politický aktivizmus za zábavu založenú na názoroch vo svojom podcaste. Ich spoločný štýl podnikateľského optimizmu a progresívneho obhajovania sa nateraz vyparil.
Nezdanený predaj zákuskov a Slováci
Prípady okolo zákuskov slovenských spotrebiteľov zasiahli aj na sklonku roka 2025, kedy Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov (SZPCC) upozornil na ich rastúci ilegálny predaj.
"Výskyt inzerátov ponúkajúcich na predaj zákusky, koláče a vianočné pečivo z nelegálnych výrobní v poslednom období výrazne rastie. Zatiaľ čo všetci podnikatelia a bežní obyvatelia musia šetriť pre ozdravovanie verejných financií, ilegálni podnikavci zneužívajú výhody poskytované sociálnym štátom. Keďže vyrábajú utajene v súkromných bytoch, domoch, garážach či pivniciach, budú mať napríklad dotované ceny energií určené pre domácnosti financované štátom z daní poctivých ľudí a podnikateľov," uviedol v decembri 2025 šéf SZPCC Milan Lapšanský.
Štát ma označil za hrozbu! Zúfalá matka z Levíc si privyrába pečením pre chorého syna a bojuje o prežitie
Zväz vtedy apeloval na orgány zodpovedné za bezpečnosť potravín, ochranu zdravia i nelegálny predaj a neodvádzanie daní a odvodov, aby zintenzívnili v tomto období kontroly. Voči týmto slovám sa ohradila časť verejnosti a dokonca bolo medializovaných niekoľko prípadov, kedy niektorým išlo o vlastné ekonomické "prežitie".