Britský minister šokoval: TOTO by chcel spraviť s Putinom! Chce napodobniť USA

LONDÝN - Vyjadrenie, ktoré zaznelo priamo v Kyjeve, okamžite vzbudilo pozornosť. Britský minister obrany John Healey otvorene povedal, čo by urobil s ruským prezidentom, keby mal tú možnosť. Slová padli na mieste, kde vojna zanechala viditeľné stopy.
„Zobral by som ho do väzby“
Počas návštevy ukrajinskej metropoly reagoval britský minister obrany John Healey na otázku, ktorého svetového lídra by uniesol, ak by to bolo možné. Jeho odpoveď bola jednoznačná: Vladimira Putina by nechal zadržať a postavil pred súd za vojnové zločiny. Vyhlásenie zaznelo v čase, keď sa britský minister nachádzal na mieste dronového útoku na obytnú výškovú budovu v Kyjeve.
Ako pripomína denník The Telegraph, Healey svoje slová vyslovil len krátko po tom, čo Spojené štáty podnikli krok voči venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorého zadržali.
Buča, Irpiň a únosy detí
Britský minister zároveň vysvetlil, čo konkrétne má na mysli, keď hovorí o vojnových zločinoch ruského prezidenta. Spomenul zážitky z Buče, kde počas jednej zo svojich prvých ciest na Ukrajinu videl následky ruského násilia na civilnom obyvateľstve. Pripomenul aj únosy ukrajinských detí, s ktorými sa stretol v meste Irpiň.
Po oslobodení Buče ukrajinskou armádou v apríli 2022 tam boli objavené masové hroby obetí. Healey navštívil pamätník zavraždených civilistov o dva roky neskôr, počas jednej zo svojich oficiálnych ciest.
Medzinárodný zatykač na Putina
V marci 2023 vydal Medzinárodný trestný súd zatykač na Vladimira Putina v súvislosti s násilným presunom ukrajinských detí do Ruska. Podľa obvinení išlo o stovky maloletých, medzi ktorými boli aj siroty.
„Toto je dôkaz, koho máme pred sebou“
Pri prehliadke zničeného obytného domu v Kyjeve Healey zdôraznil, že následky útokov hovoria samy za seba. Podľa neho ide o jasný obraz prezidenta, ktorý je odhodlaný viesť vojnu proti civilnému obyvateľstvu, mestám a kritickej infraštruktúre – najmä v zimných mesiacoch, keď sú ľudia na dodávkach energií existenčne závislí.
„Toto je človek, ktorého treba zastaviť. A je to konflikt, ktorý sa musí skončiť,“ vyhlásil. Zároveň dodal, že úlohou spojencov je podporovať Ukrajinu a prispieť k nastoleniu mieru, uvádza The Telegraph.
Británia posilňuje vojenskú pomoc
Počas jednodňovej piatkovej návštevy Kyjeva sa britský minister obrany stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Londýn podľa jeho slov vyčlení 200 miliónov libier na prípravu britských jednotiek pre prípadnú mierovú misiu na Ukrajine.
O dva dni neskôr britská vláda oznámila ďalší krok: vývoj nového balistického raketového systému určeného pre Ukrajinu. Strely majú niesť hlavice s hmotnosťou okolo 200 kilogramov a dolet presahujúci 500 kilometrov. Projekt nesie názov Nightfall a vláda už vyhlásila súťaž na jeho vývoj.
Vojna trvá už tretí rok
Rusko spustilo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Odvtedy si boje vyžiadali státisíce mŕtvych a zranených na oboch stranách konfliktu. Prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že len za posledný týždeň Rusko použilo proti Ukrajine približne 1 100 dronov, viac než 890 navádzaných leteckých bômb a vyše 50 rakiet rôznych typov vrátane balistických a riadených striel.