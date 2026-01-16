Posledné odpočítavanie? Umelá inteligencia odhadla, či bude tretia svetová vojna! TOTO je výsledok

LONDÝN - Nie je to filmový scenár ani konšpiračná teória. Podľa analýzy umelej inteligencie sa svet nachádza v období mimoriadneho napätia, ktoré pripomína najtemnejšie kapitoly moderných dejín.
Obavy z globálneho konfliktu silnejú
Napätie medzi veľmocami, vypršanie kľúčových jadrových dohôd a narastajúci počet regionálnych konfliktov vedú k otázke, ktorú si kladie čoraz viac ľudí: ako blízko je svet k tretej svetovej vojne?
Britský denník Daily Star sa v snahe získať odpoveď obrátil na analytický model umelej inteligencie. Výsledok je znepokojujúci. Podľa AI dosiahlo riziko globálneho konfliktu historicky vysokú úroveň.
Nová studená vojna už možno prebieha
Umelá inteligencia upozorňuje, že svet vstúpil do obdobia, ktoré označuje ako éru „veľmocenskej politiky“. V tomto kontexte varuje, že planéta sa už môže nachádzať v stave novej studenej vojny, hoci bez jasne definovaných blokov ako v 20. storočí.
Tieto varovania prichádzajú len niekoľko týždňov pred aktualizáciou tzv. Doomsday Clock – symbolického ukazovateľa, ktorý odhaduje pravdepodobnosť civilizačnej katastrofy spôsobenej človekom.
Doomsday Clock sa pohne v januári
Podľa AI má Výbor pre atómových vedcov zverejniť nové nastavenie hodín 27. januára 2026. Predbežné signály analytikov naznačujú, že ručičky sa pravdepodobne neposunú späť.
„Riziko zostáva na historickom maxime v dôsledku vypršania dohôd o kontrole jadrových zbraní, ako je New START, a rastúceho využívania umelej inteligencie vo vojenských systémoch,“ uvádza model.
Zároveň dodáva, že presné určenie „vzdialenosti“ od globálneho konfliktu je mimoriadne zložité a závisí od toho, či sa berú do úvahy symbolické ukazovatele, vojenské kapacity alebo diplomatické snahy.
Najnebezpečnejšie ohniská sveta
Umelá inteligencia identifikovala viacero oblastí, kde by nesprávny krok alebo zlé vyhodnotenie situácie mohli viesť k priamemu stretu veľmocí.
Ukrajina a Rusko
Konflikt na Ukrajine AI označuje za „brutálny vyčerpávajúci boj“. Hoci existujú nové diplomatické snahy, stále pretrváva riziko, že chybný krok môže viesť k priamemu konfliktu medzi NATO a Ruskom.
Blízky východ
Napätie medzi Izraelom, Iránom a regionálnymi aktérmi je podľa modelu „trvalo nebezpečné“. Práve tento región je považovaný za jeden z najpravdepodobnejších spúšťačov širšej medzinárodnej eskalácie.
Spojené štáty a Čína
V prípade Taiwanu zaznamenáva AI mierne zníženie okamžitého rizika „horúcej vojny“ po nedávnych summitoch prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho lídra Si Ťin-pchinga. Zároveň však upozorňuje, že dlhodobá ekonomická a technologická rivalita – označovaná ako „tretia jadrová éra“ – sa ďalej prehlbuje.
Nové formy vojny bez tankov
Model zároveň varuje, že ľudstvo vstúpilo do novej fázy konfliktov, ktoré nemusia mať podobu klasických invázií.
Podľa umelej inteligencie ide o hospodársku konfrontáciu, kde sa bojuje:
- obchodnými clami,
- využívaním dodávateľských reťazcov ako nátlakového nástroja, najmä v oblasti kritických surovín,
- kybernetickými útokmi,
- a využívaním umelej inteligencie na dezinformácie, ktoré destabilizujú štáty zvnútra.
Vysoké riziko, ale brzdy stále fungujú
Na záver AI sumarizuje situáciu jasne, no nie úplne fatalisticky.
„Nachádzame sa v ére veľmocenskej politiky, kde je riziko neúmyselnej eskalácie veľmi vysoké.“
Zároveň však dodáva, že väčšina vojenských analytikov sa zhoduje, že plnohodnotná svetová vojna je stále nepravdepodobná, pokiaľ budú veľmoci považovať cenu priameho konfliktu – najmä jadrového – za príliš vysokú.