Piatok16. január 2026, meniny má Kristína, zajtra Nataša

Posledné odpočítavanie? Umelá inteligencia odhadla, či bude tretia svetová vojna! TOTO je výsledok

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Nie je to filmový scenár ani konšpiračná teória. Podľa analýzy umelej inteligencie sa svet nachádza v období mimoriadneho napätia, ktoré pripomína najtemnejšie kapitoly moderných dejín.

Obavy z globálneho konfliktu silnejú

Napätie medzi veľmocami, vypršanie kľúčových jadrových dohôd a narastajúci počet regionálnych konfliktov vedú k otázke, ktorú si kladie čoraz viac ľudí: ako blízko je svet k tretej svetovej vojne?

Britský denník Daily Star sa v snahe získať odpoveď obrátil na analytický model umelej inteligencie. Výsledok je znepokojujúci. Podľa AI dosiahlo riziko globálneho konfliktu historicky vysokú úroveň.

Nová studená vojna už možno prebieha

Umelá inteligencia upozorňuje, že svet vstúpil do obdobia, ktoré označuje ako éru „veľmocenskej politiky“. V tomto kontexte varuje, že planéta sa už môže nachádzať v stave novej studenej vojny, hoci bez jasne definovaných blokov ako v 20. storočí.

Tieto varovania prichádzajú len niekoľko týždňov pred aktualizáciou tzv. Doomsday Clock – symbolického ukazovateľa, ktorý odhaduje pravdepodobnosť civilizačnej katastrofy spôsobenej človekom.

Doomsday Clock sa pohne v januári

Podľa AI má Výbor pre atómových vedcov zverejniť nové nastavenie hodín 27. januára 2026. Predbežné signály analytikov naznačujú, že ručičky sa pravdepodobne neposunú späť.

„Riziko zostáva na historickom maxime v dôsledku vypršania dohôd o kontrole jadrových zbraní, ako je New START, a rastúceho využívania umelej inteligencie vo vojenských systémoch,“ uvádza model.

Zároveň dodáva, že presné určenie „vzdialenosti“ od globálneho konfliktu je mimoriadne zložité a závisí od toho, či sa berú do úvahy symbolické ukazovatele, vojenské kapacity alebo diplomatické snahy.

Najnebezpečnejšie ohniská sveta

Umelá inteligencia identifikovala viacero oblastí, kde by nesprávny krok alebo zlé vyhodnotenie situácie mohli viesť k priamemu stretu veľmocí.

Ukrajina a Rusko

Konflikt na Ukrajine AI označuje za „brutálny vyčerpávajúci boj“. Hoci existujú nové diplomatické snahy, stále pretrváva riziko, že chybný krok môže viesť k priamemu konfliktu medzi NATO a Ruskom.

Blízky východ

Napätie medzi Izraelom, Iránom a regionálnymi aktérmi je podľa modelu „trvalo nebezpečné“. Práve tento región je považovaný za jeden z najpravdepodobnejších spúšťačov širšej medzinárodnej eskalácie.

Spojené štáty a Čína

V prípade Taiwanu zaznamenáva AI mierne zníženie okamžitého rizika „horúcej vojny“ po nedávnych summitoch prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho lídra Si Ťin-pchinga. Zároveň však upozorňuje, že dlhodobá ekonomická a technologická rivalita – označovaná ako „tretia jadrová éra“ – sa ďalej prehlbuje.

Nové formy vojny bez tankov

Model zároveň varuje, že ľudstvo vstúpilo do novej fázy konfliktov, ktoré nemusia mať podobu klasických invázií.

Podľa umelej inteligencie ide o hospodársku konfrontáciu, kde sa bojuje:

  • obchodnými clami,
  • využívaním dodávateľských reťazcov ako nátlakového nástroja, najmä v oblasti kritických surovín,
  • kybernetickými útokmi,
  • a využívaním umelej inteligencie na dezinformácie, ktoré destabilizujú štáty zvnútra.

Vysoké riziko, ale brzdy stále fungujú

Na záver AI sumarizuje situáciu jasne, no nie úplne fatalisticky.

„Nachádzame sa v ére veľmocenskej politiky, kde je riziko neúmyselnej eskalácie veľmi vysoké.“

Zároveň však dodáva, že väčšina vojenských analytikov sa zhoduje, že plnohodnotná svetová vojna je stále nepravdepodobná, pokiaľ budú veľmoci považovať cenu priameho konfliktu – najmä jadrového – za príliš vysokú.


 

Viac o téme: PredpoveďUmelá inteligenciaTretia svetová vojna
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

John Healey
Britský minister šokoval: TOTO by chcel spraviť s Putinom! Chce napodobniť USA
Zahraničné
Athos Salomé
Živý Nostradamus varuje pred rokom 2026: Tretia svetová vojna a koniec civilizácie sú BLÍZKO! PRIPRAVTE sa na najhoršie
Zaujímavosti
DESIVÉ proroctvá Baby Vangy
DESIVÉ proroctvá Baby Vangy na rok 2026! Prichádza 3. svetová vojna, ale to nie je najhoršie: Mimozemská loď nad Zemou?
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Natália Hejková v relácii Opri sa o mňa prehovorila o zrade a strate ilúzií
Natália Hejková v relácii Opri sa o mňa prehovorila o zrade a strate ilúzií
Prominenti
Športová legenda Natália Hejková sa s divákmi relácie Opri sa o mňa podelila o svoj príbeh
Športová legenda Natália Hejková sa s divákmi relácie Opri sa o mňa podelila o svoj príbeh
Prominenti
Historická Urbanova veža v Košiciach ožila: Po rokoch obnovy odhalili jej obnovenú krásu
Historická Urbanova veža v Košiciach ožila: Po rokoch obnovy odhalili jej obnovenú krásu
Cestovanie

Domáce správy

FOTO Pozor na cestách! Slovensko
Pozor na cestách! Slovensko zahalí hmla až do soboty: Meteorológovia varujú aj pred poľadovicou a smogom
Domáce
FOTO Desivá zrážka na Hornej
Desivá zrážka na Hornej Nitre: Auto prešlo do protismeru a čelne narazilo do autobusu, päť zranených!
Domáce
Situácia v Iráne je
Situácia v Iráne je už ALARMUJÚCA: Minister Blanár vydal nevyhnutné nariadenie, EVAKUÁCIA!
Domáce
Fico v USA: Dohoda o jadrovej energetike má priniesť Slovensku nové investície a energiu
Fico v USA: Dohoda o jadrovej energetike má priniesť Slovensku nové investície a energiu
Bratislava

Zahraničné

Posledné odpočítavanie? Umelá inteligencia
Posledné odpočítavanie? Umelá inteligencia odhadla, či bude tretia svetová vojna! TOTO je výsledok
Zahraničné
Donald Trump
Nezvyčajné gesto prezidenta USA: Iránu poďakoval za zrušenie viac než 800 plánovaných popráv väzňov
Zahraničné
Hrozivé zistenie vedcov: Pribúda
Hrozivé zistenie vedcov: Pribúda mladých ľudí s rakovinou! Nevedia prísť na to, prečo sa tak deje
Zahraničné
Minister zahraničných vecí Lars
Americkí kongresmani pricestovali do Dánska: Cieľom je zmierniť napätie okolo Grónska
Zahraničné

Prominenti

Vačkovej FOTO v plavkách:
Vačkovej FOTO v plavkách: Rakovina na nej zanechala stopy!
Domáci prominenti
Rihanna a A$AP Rocky
A$AP Rocky si pustil jazyk na špacír: Randiť s Rihannou ma donútila moja mama
Zahraniční prominenti
Vnuk Petra Jandu podstúpil
Vnuk Petra Jandu podstúpil ZMENU POHLAVIA: Krásna reakcia lídra Olympicu!
Domáci prominenti
FOTO Adriana Sklenaříková, Tereza Maxová
Hviezdy na Beauty Ball sa už schádzajú: Extravagantná Sklenaříková... aha, s kým prišla Belohorcová
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zabudnite na hodinové maratóny:
Zabudnite na hodinové maratóny: Odborníčka prezradila, čo ženy NAOZAJ CHCÚ! Väčšina mužov TO robí nesprávne
Zaujímavosti
Návod vedcov, ako sa
Návod vedcov, ako sa zbaviť mikroplastov v pitnej vode: Zvládnete to sami doma a prakticky zadarmo
vysetrenie.sk
Tajomná správa z vesmíru:
Tajomná správa z vesmíru: 10-sekundový záblesk spôsobil paniku medzi astronómami! Čo nám chce povedať?
Zaujímavosti
Vysokozdvižný vozík spustil katastrofu,
DRÁMA v sklade: Vysokozdvižný vozík spustil katastrofu! Muža zavalilo 80 TON tovaru, prežil len zázrakom
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Veľká firma v Nitre ohlásila hromadné prepúšťanie: O prácu prídu stovky ľudí!
Veľká firma v Nitre ohlásila hromadné prepúšťanie: O prácu prídu stovky ľudí!
Daniari otvárajú dvere novým QR platbám: Toto nás čaká už od marca!
Daniari otvárajú dvere novým QR platbám: Toto nás čaká už od marca!
Tesla oficiálne štartuje na Slovensku: Prezradila slovenské ceny prvých modelov a ponúka testovacie jazdy! (foto)
Tesla oficiálne štartuje na Slovensku: Prezradila slovenské ceny prvých modelov a ponúka testovacie jazdy! (foto)
Veľký prepočet dôchodkov prichádza: Pozrite si, kedy dostanú vyššie penzie prví seniori!
Veľký prepočet dôchodkov prichádza: Pozrite si, kedy dostanú vyššie penzie prví seniori!

Šport

Ostré slová Huliaka na adresu SFZ: Pýtam sa, kde sú tie peniaze? Užívajú si luxus ako hollywoodske hviezdy
Ostré slová Huliaka na adresu SFZ: Pýtam sa, kde sú tie peniaze? Užívajú si luxus ako hollywoodske hviezdy
Slovensko
Hanba, kam sa dostalo Slovensko: Atlétka roka predčasne ukončila halovú sezónu, otrasné podmienky
Hanba, kam sa dostalo Slovensko: Atlétka roka predčasne ukončila halovú sezónu, otrasné podmienky
Atletika
Návrat Škriniara do top ligy? O hviezdneho Slováka má záujem európsky veľkoklub
Návrat Škriniara do top ligy? O hviezdneho Slováka má záujem európsky veľkoklub
Slováci v zahraničí
HC Slovan Bratislava – Vlci Žilina: Online prenos zo šlágra 39. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – Vlci Žilina: Online prenos zo šlágra 39. kola Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky

Kariéra a motivácia

Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Kariera.sk TS
Generácia Z mení pravidlá hry. Aj o tom sa hovorilo na TREND HR konferencii
Generácia Z mení pravidlá hry. Aj o tom sa hovorilo na TREND HR konferencii
Trendy na trhu práce
Ako oznámiť ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby bez stresu a problémov
Ako oznámiť ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby bez stresu a problémov
Skúšobná doba
Šokujúca pravda o šoférovaní: Dokedy by ste mali ešte sedieť za volantom?
Šokujúca pravda o šoférovaní: Dokedy by ste mali ešte sedieť za volantom?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
24 najlepších zimných polievok, ktoré vás zahrejú a zasýtia!
24 najlepších zimných polievok, ktoré vás zahrejú a zasýtia!
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Nepečené dezerty
Šťavnaté fašírky: Koľko vajec pridať na pol kila mäsa?
Šťavnaté fašírky: Koľko vajec pridať na pol kila mäsa?
Rady a tipy

Technológie

Ruský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovať
Ruský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovať
Armádne technológie
Ozempic sľubuje rýchle chudnutie bez námahy. Takto ale môže pri nesprávnom užívaní oslabiť celý organizmus, varujú vedci
Ozempic sľubuje rýchle chudnutie bez námahy. Takto ale môže pri nesprávnom užívaní oslabiť celý organizmus, varujú vedci
Veda a výskum
Gemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na riziká
Gemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na riziká
Správy
ChatGPT práve vyriešilo matematickú záhadu, ktorú ľudia nedokázali rozlúsknuť viac než 60 rokov
ChatGPT práve vyriešilo matematickú záhadu, ktorú ľudia nedokázali rozlúsknuť viac než 60 rokov
Umelá inteligencia

Bývanie

Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!

Pre kutilov

Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi
Feminity
Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Posledné odpočítavanie? Umelá inteligencia
Zahraničné
Posledné odpočítavanie? Umelá inteligencia odhadla, či bude tretia svetová vojna! TOTO je výsledok
Hrozivé zistenie vedcov: Pribúda
Zahraničné
Hrozivé zistenie vedcov: Pribúda mladých ľudí s rakovinou! Nevedia prísť na to, prečo sa tak deje
Desivá zrážka na Hornej
Domáce
Desivá zrážka na Hornej Nitre: Auto prešlo do protismeru a čelne narazilo do autobusu, päť zranených!
Macron mal opuchnuté a
Zahraničné
Macron vystrašil svet: Pred vojakmi sa ukázal s krvavým okom! TAKTO to zahovoril

Ďalšie zo Zoznamu