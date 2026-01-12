Reakcia na krvavý útok v Sydney: Austrálsky parlament zasadne skôr! Chystá zákony proti antisemitizmu

SYDNEY - Austrálsky parlament zasadne už na budúci týždeň - o dva týždne skôr než bolo pôvodne plánované. Poslanci sa budú zaoberať návrhmi zákonov o nenávistných prejavoch v reakcii na teroristický útok z decembra, ku ktorému došlo na pláži Bondi v Sydney, oznámila v pondelok tamojšia vláda. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.
Austrálsky premiér Anthony Albanese uviedol, že zvolá obe komory parlamentu na zasadnutie v dňoch 19. – 20. januára. Poslanci mali pritom pôvodne zasadnúť až 3. februára. „Bude to príležitosť pre parlament, aby sa zišiel a vyjadril sústrasť blízkym tých, ktorí boli zavraždení teroristami 14. decembra na pláži Bondi, aby uznal traumu a bolesť ľudí, ktorí boli zranení. A tiež, aby ocenil odvahu a rýchlu reakciu polície, záchranárov a zdravotníkov a životy, ktoré zachránili,“ uviedol Albanese.
Austrálsky premiér zároveň prisľúbil, že zakročí proti antisemitizmu a „kazateľom nenávisti“. Dodal, že Austrália zavedie novú legislatívu proti nenávistným prejavom s cieľom bojovať proti rasovej nenávisti. „Teroristi na pláži Bondi mali v mysli nenávisť, ale v rukách zbrane – táto (nová) legislatíva sa bude zaoberať oboma,“ povedal Albanese na tlačovej konferencii. Spomínaný zákon by klasifikoval nové trestné činy pre „kazateľov nenávisti“, sprísnil tresty za zločiny z nenávisti, rozšíril zákaz symbolov a stanovil rámec pre nový zoznam zakázaných nenávistných skupín.
Kontroly zbraní sa sprísnia
Návrh zákona tiež vytvorí nový rámec, na základe ktorého bude môcť minister zaradiť organizácie na zoznam zakázaných nenávistných skupín a zavedie národný program spätného odkúpenia zbraní, uvádza The Guardian. Podľa vlády by sa tiež zaviedli prísnejšie kontroly pri vydávaní zbrojných preukazov. Minister by taktiež po novom mohol zamietnuť alebo zrušiť víza ľuďom, ktorí majú v úmysle šíriť nenávisť, dodal premiér.
Albanese uviedol, že vláda informuje opozíciu o novej legislatíve a návrh zákona bude zverejnený v utorok. Dvaja muži – otec a syn – zastrelili 14. decembra na pláži Bondi v Sydney počas oslavy židovského sviatku Chanuka 15 ľudí. Policajti na mieste činu zastrelili otca Sajida Akrama a zranili jeho syna Naveeda. Akramovci podľa austrálskych úradov spáchali teroristický útok zrejme inšpirovaný džihádistickou organizáciou Islamský štát. Táto teroristická skupina ich konanie privítala, pripomína AFP.