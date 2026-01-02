Nelegálne vstupy do Nemecka: Po dvoch rokoch klesli na polovicu, tvrdí polícia

BERLÍN - Počet neoprávnených vstupov do Nemecka sa za posledné dva roky znížili na polovicu, vyplýva z oficiálnych údajov, ktoré vo štvrtok zverejnila nemecká hraničná polícia. Informuje o tom agentúra DPA.
Polícia zaznamenala v roku 2025 celkovo 62.526 nelegálnych vstupov do Nemecka. V roku 2024 to bolo 83.572 a v roku 2023 ešte 127.549, pričom niektoré mesačné údaje presahovali 20.000. V decembri 2025 počet nelegálnych vstupov na nemecké územie klesol na necelých 4600.
Obnovené policajné kontroly
Od polovice septembra 2024 boli obnovené policajné kontroly na všetkých nemeckých hraniciach s cieľom obmedziť nelegálne prekračovanie hraníc migrantami. Minister vnútra Alexander Dobrindt zintenzívnil hraničné kontroly v máji po tom, čo do úradu kancelára nastúpil Friedrich Merz. Polícia má pokyn vrátiť späť aj žiadateľov o azyl s výnimkou zraniteľných skupín ako choré osoby či tehotné ženy.
DPA konštatuje, že hraničné kontroly nie sú vo všeobecnosti povolené v rámci schengenského priestoru voľného pohybu, ktorý zahŕňa väčšinu členských štátov Európskej únie, no v prípade bezpečnostných hrozieb alebo iných verejných kríz môžu byť udelené výnimky.