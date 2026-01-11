Trump otvorene: Na Kubu už nepôjde žiadna ropa ani peniaze! Premiér Kristersson kritizuje jeho výroky o Grónsku

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že na Kubu po operácii USA vo Venezuele „nepôjde už žiadna ropa ani peniaze“ a so Spojenými štátmi by sa mali dohodnúť, „kým nie je neskoro“. Informuje správa agentúr Reuters a AFP.
„Kuba žila mnoho rokov z veľkého množstva ROPY a PEŇAZÍ z Venezuely. Výmenou Kuba poskytovala ‚bezpečnostné služby’ posledným dvom venezuelským diktátorom, ALE VIAC TOMU TAK NIE JE! Väčšina týchto Kubáncov je MŔTVA po minulotýždňovom útoku USA a Venezuela už nepotrebuje ochranu pred násilníkmi a vydieračmi, ktorí ich toľko rokov držali ako rukojemníkov,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Trump ďalej tvrdí, že Venezuelu v súčasnosti chráni najsilnejšia armáda sveta - tá americká. „NA KUBU UŽ NEPÔJDE ŽIADNA ROPA ANI PENIAZE – NULA! Dôrazne im odporúčam, aby uzavreli dohodu, SKÔR NEŽ BUDE NESKORO,“ napísal. Trump zároveň prezdieľal príspevok používateľa, ktorý napísal, že americký minister zahraničia Marco Rubio, syn dvoch kubánskych prisťahovalcov, bude budúcim prezidentom Kuby. Šéf Bieleho domu k tomu napísal, že to „znie dobre“. Agentúra AFP vysvetľuje, že Kuba sa kvôli americkému obchodnému embargu od roku 2000 čoraz viac spoliehala na venezuelskú ropu importovanú na základe dohody s predchodcom prezidenta Nicolása Madura Hugom Chávezom.
Švédsko je veľmi kritické
Švédsko je veľmi kritické voči „výhražnej rétorike“ voči Grónsku a Dánsku zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, povedal v nedeľu premiér Ulf Kristersson. Svetový poriadok je podľa neho v súčasnosti vystavený väčšej hrozbe ako za posledných niekoľko desaťročí, informuje správa agentúry Reuters. „Sme veľmi kritickí voči tomu, čo Spojené štáty teraz robia a urobili vo Venezuele, pokiaľ ide o medzinárodné právo, a pravdepodobne ešte kritickejší voči rétorike o Grónsku a Dánsku,“ povedal Kristersson na bezpečnostnej konferencii v severnom Švédsku.
„Naopak, Spojené štáty by mali poďakovať Dánsku, ktoré je už mnoho rokov veľmi lojálnym spojencom,“ dodal švédsky premiér. Trump počas svojho druhého funkčného obdobia opakovane hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom. Toto autonómne dánske územie je bohaté na nerastné suroviny a na získanie ostrova s 57.000 obyvateľmi americký prezident nevylúčil ani použitie vojenskej sily. Svoj záujem o Grónsko opätovne potvrdil aj v piatok, kedy vyhlásil, že USA musia konať, aby zabránili Číne alebo Rusku získať kontrolu nad týmto strategicky dôležitým arktickým územím.
Reuters v nedeľu s odvolaním sa na denník The Financial Times tiež informovala, že severskí diplomati odmietli Trumpove tvrdenia o ruských a čínskych plavidlách operujúcich v blízkosti Grónska. Podľa denníka neboli v posledných rokoch zaznamenané žiadne známky prítomnosti ruských alebo čínskych lodí či ponoriek v okolí tohto ostrova. Odvolával sa pri tom na dvoch popredných severských diplomatov, ktorí majú prístup k spravodajským informáciám NATO. Agentúre Reuters sa túto správu bezprostredne nepodarilo overiť. Biely dom ani NATO na žiadosť o komentár nereagovali.