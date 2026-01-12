Švédsko vyzbrojuje: Nakúpi rôzne typy dronov za 437 miliónov dolárov

ŠTOKHOLM - Švédsko nakúpi za 437 miliónov dolárov drony do všetkých odvetví ozbrojených síl, uviedol v pondelok minister obrany Pal Jonson. Zároveň zdôraznil, že Európa musí prijať „väčšiu zodpovednosť“ sama za seba a za Ukrajinu, informuje správa agentúry AFP.
Šéf švédskeho rezortu obrany upresnil, že investícia zahŕňa prieskumné drony, bojové elektronické drony a tiež takzvané kamikadze drony. „Súčasťou toho sú aj námorné drony určené na odmínovanie a námorný dohľad,“ priblížil minister. Podľa jeho slov majú byť dronové systémy doručené v priebehu dvoch rokov. Minister obrany takisto povedal, že Švédsko investuje 141 miliónov dolárov do „vesmírnych zdrojov s približne desiatimi vojenskými satelitmi, ktoré zvýšia efektivitu bezpilotných systémov a riadených striel“.
Zhoršenie bezpečnostnej situácie
Na výročnej konferencii o obrane Jonson vyjadril poľutovanie nad zhoršením bezpečnostnej situácie v porovnaní s predchádzajúcim rokom. „K rastúcej hrozbe z Ruska sa teraz pridáva aj nepredvídateľnosť zo Spojených štátov. Vyplýva z toho jasný záver, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť Ukrajiny,“ povedal Jonson. Švédsko v nedeľu oznámilo, že použije 1,6 miliardy dolárov na protivzdušnú obranu zameranú predovšetkým na ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry. Severská krajina takisto v novembri oznámila nákup rakiet IRIS-T typu zem-vzduch za 366 miliónov dolárov.