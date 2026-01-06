Severná Sýria pod tlakom: Boje medzi vládnymi zložkami a Kurdmi majú smrteľné následky

DAMASK - Pri stretoch medzi vládnymi silami a kurdskými jednotkami v severosýrskom meste Aleppo v utorok zomreli štyria ľudia. Zodpovednosť za rozpútanie bojov každá zo strán pripisuje tej druhej, informujú agentúry AP a AFP.
Štátna tlačová agentúra SANA uviedla, že pri útoku Sýrskych demokratických síl (SDF) vedených Kurdmi a podporovaných USA bol zabitý jeden vojak a traja ďalší boli zranení. Štátna televízia neskôr informovala, že pri ostreľovaní obytnej oblasti, z ktorého obvinila SDF, boli zabité dve civilné ženy a jedno dieťa.
SDF uviedli, že skupiny napojené na sýrsku vládu „zamerali útoky dronom na štvrť Šajch Maksud“, čo malo za následok „smrť jedného obyvateľa“ a zranenie dvoch detí. Ostreľovanie v neďalekej štvrti Bani Zaid zabilo jednu ženu a sú tam desiatky zranených. V štátnych médiách sa o týchto incidentoch nehovorilo. V posledných mesiacoch dochádzalo k občasným stretom v prevažne kurdských štvrtiach Šajch Maksud a Achrafieh na severe Aleppa.