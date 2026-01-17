Poplach v Indonézii: Lietadlo s desiatimi ľuďmi sa stratilo z radarov

MAKASSAR - Indonézske úrady pátrajú po malom osobnom lietadle, s ktorým v sobotu stratili kontakt. Na jeho palube sa nachádzalo desať ľudí - traja vládni zamestnanci a sedem členov posádky, uviedli záchranné zložky. Informuje o tom agentúra AFP.
Turbovrtuľové lietadlo spoločnosti Indonesia Air Transport vzlietlo z mesta Jogjakarta a smerovalo do mesta Makassar na ostrove Sulawesi, uviedla pátracia a záchranná agentúra Makassar. Na palube boli aj traja zamestnanci ministerstva pre námorné záležitosti a rybárstvo, ktorí mali za úlohu vykonávať v oblasti letecký monitoring. Kontakt so strojom sa prerušil o 13.00 h miestneho času (07.00 h SEČ).
Po lietadle pátrajú
Záchranné tímy boli nasadené do hornatej oblasti okresu Maros, ktorá hraničí s Makassarom, neďaleko poslednej známej polohy lietadla. Do pátrania na súši aj zo vzduchu sa zapojili letectvo, polícia a dobrovoľníci. Po lietadle pátrali pomocou vrtuľníka a dronov. Výrobca lietadiel, francúzska firma ATR, uviedol, že bol informovaný o nehode jedného z jeho strojov, píše AFP. Indonézia, rozsiahle súostrovie v juhovýchodnej Ázii, sa vo veľkej miere spolieha na leteckú dopravu, ktorá spája tisíce ostrovov.