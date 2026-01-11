Irán je na nohách! Pri protestoch zahynulo najmenej 192 demonštrantov, obetí môže byť aj viac

TEHERÁN - Pri masových protestoch proti teokratickému režimu v Iráne bolo za posledné dva týždne zabitých najmenej 192 demonštrantov, uviedla dnes mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) sídliaca v Osle. Súčasne upozornila, že skutočný počet obetí môže byť oveľa vyšší. Podľa neoverených informácií môže byť mŕtvych niekoľko stoviek a podľa niektorých zdrojov aj vyše 2000, dodala IHR. Vo svojej predchádzajúcej, piatkovej správe skupina uvádzala 51 obetí protestov.
Vzhľadom na úplné prerušenie internetového spojenia, ktoré trvá už od štvrtka, a prísne obmedzený prístup k informáciám je za súčasných okolností veľmi ťažké podobné informácie nezávisle overiť, podotkla mimovládna organizácia.
"IHR vyjadruje hlboké znepokojenie nad touto eskaláciou a ďalším zabíjaním demonštrantov, ako aj nad vážnym rizikom hromadných popráv zadržaných osôb, a vyzýva medzinárodné spoločenstvo na okamžitú reakciu," uviedla organizácia v správe zverejnenej na svojom webe.
Iná mimovládna organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA), ktorá sídli v Spojených štátoch, vo svojej sobotňajšej bilancii hovorila o 116 obetiach protestov, z ktorých asi tretina podľa nej pripadá na zasahujúcich príslušníkov bezpečnostných síl. Dá sa však očakávať, že po ďalších mohutných protestoch v iránskych mestách vrátane Teheránu zo sobotňajšieho večera tiež toto číslo výrazne narastie.
Súčasné protesty sú najväčšie od demonštrácií z prelomu rokov 2022 a 2023, ktoré nasledovali po smrti mladej Iránky Mahsy Amínovej v policajnej cele. Príčinou terajších nepokojov sa stali 28. decembra protesty obchodníkov v Teheráne rozhorčených poklesom hodnoty iránskej meny rijál. Postupne sa k nim však pridali ďalšie skupiny obyvateľov vrátane vysokoškolských študentov a nepokoje prerástli do rozsiahlej protivládnej demonštrácie po celej krajine.