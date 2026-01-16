Kanadský premiér Mark Carney na schôdzke s čínskym prezidentom vyzdvihol strategické partnerstvo

PEKING - Kanadský premiér Mark Carney sa v piatok v Pekingu stretol na rokovaniach s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, pričom vyzdvihol „nové strategické partnerstvo“ medzi oboma krajinami, informuje agentúra AFP.
Si prijal Carneyho vo Veľkej stále ľudu v čínskej metropole. Ide o prvé stretnutie predstaviteľov Kanady a Číny za uplynulých osem rokov. Po zavedení agresívnych ciel zo strany prezidenta USA Donalda Trumpa na kanadské výrobky sa Carney snaží znížiť ekonomickú závislosť svojej krajiny od Spojených štátov, ktoré predstavujú jej hlavný trh, píše AFP. Kanadský premiér čínskej hlave štátu povedal, že „spoločne môžeme vyťažiť z tohto vzťahu to najlepšie, čo v minulosti existovalo, a vytvoriť tak nový.“
„Poľnohospodárstvo, energetika, financie, to sú oblasti, kde môžeme dosiahnuť najväčší pokrok okamžite,“ dodal Carney. Si privítal Carneyho a jeho delegáciu a povedal, že vzťahy medzi Čínou a Kanadou sa po ich poslednom stretnutí na summite krajín Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v októbri dostali do bodu zlomu. „Dá sa povedať, že naše stretnutie v minulom roku otvorilo novú kapitolu v smere zlepšenia vzťahov medzi Čínou a Kanadou,“ povedal Carneymu.
„Zdravý a stabilný rozvoj vzťahov medzi Čínou a Kanadou slúži spoločným záujmom našich dvoch krajín,“ povedal Si a dodal, že je „rád“, že sa v uplynulých mesiacoch otvorili diskusie o obnovení spolupráce. Predstavitelia oboch krajín rokujú o znížení ciel, k dohode však zatiaľ nedošlo, pripomína AFP. Carney sa počas svojej návštevy stretol aj s čínskym premiérom Li Čchiangom a naplánovanú má aj schôdzku so zástupcami podnikateľského sektora. Peking tento týždeň uviedol, že návšteve kanadského premiéra „prikladá veľký význam“.