Migrácia slabne: Európska únia registruje najmenej žiadostí o azyl za posledné roky

BRUSEL - Počet žiadostí o azyl v Európskej únii (EÚ) v roku 2025 medziročne klesol o 20 percent, informovala agentúra EUAA zodpovedná za azylové konanie. Do polovice decembra podľa predbežných údajov zaregistrovali úrady v 27 členských štátoch EÚ a partnerských Nórsku a Švajčiarsku približne 780.200 žiadostí, uvádza sa v neverejnej správe Európskej komisie. Dôverné informácie poskytnuté štátom EÚ získal denník Welt am Sonntag a sprístupnil ich agentúre DPA.
Eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner bez uvedenia konkrétnych čísel povedal, že rok 2025 bol dobrým rokom pre európsku migračnú politiku. Pokles približne o jednu pätinu v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024 možno pripísať najmä poklesu žiadostí o azyl od ľudí zo Sýrie, uvádza sa v správe. Správa Európskej komisie zohľadňuje prvé aj následné žiadosti azylantov.
Migrácia do Nemecka tiež klesla a počas sledovaného obdobia bolo podaných celkovo približne 149.100 žiadostí. Nasleduje Francúzsko so 148.600, Španielsko so 137.300 a Taliansko so 125.800 žiadosťami.