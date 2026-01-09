Maďarsko poskytlo azyl ďalším dvom občanom Poľska

BUDAPEŠŤ - V Maďarsku získali azyl po bývalom námestníkovi ministra spravodlivosti Marcinovi Romanowskom ďalší dvaja poľskí občania. Podľa servera 444.hu to napísal investigatívny novinár Szabolcs Panyi na stredoeurópskom investigatívnom portáli VSquare, informuje spravodajca v Budapešti.
Stále zastúpenie Maďarska pri EÚ v Bruseli zaslalo pred Vianocami list delegáciám všetkých ostatných členských štátov, že Budapešť 23. decembra 2025 informovala Radu Európskej únie o rozhodnutí schváliť žiadosti dvoch poľských občanov o azyl v Maďarsku. V liste sa neuvádzajú mená, ale podľa Panyiho z oficiálnych informácií vyplýva, že „premiér Viktor Orbán v Maďarsku ukrýva už troch poľských utečencov“.
Romanowski získal v Maďarsku v roku 2024 politický azyl a krátko nato aj prácu v Inštitúte maďarsko-poľskej slobody, ktorý založilo Centrum pre základné práva. Je podozrivý, že ako námestník ministra spreneveril 25 miliónov eur z fondu pre obete trestných činov. Údajne ich presmeroval na projekty, ktoré vtedajší minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro považoval za prospešné pre dnes opozičnú stranu Právo a spravodlivosť (PiS). Spreneveriť sa údajne pokúsil aj ďalších 13,5 milióna.
Romanowski obvinenia odmieta. Poľský Sejm ho zbavil poslaneckej imunity a polícia ho zadržala v júli 2024. Následne ho prepustili, keďže imunitu mal naďalej ako člen Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Tú mu v októbri PZ RE odňalo a následne poľský súd nariadil jeho vzatie do väzby. Koncom roka 2025 odcestoval na niekoľko týždňov do Budapešti aj Zbigniew Ziobro. V tom čase bolo nariadené jeho zadržanie pre zneužívanie súvisiace s Fondom spravodlivosti. S Orbánom sa 30. októbra odfotil v jeho úrade a premiér vtedy napísal, že Ziobra považuje za politicky prenasledovaného. Pre podobné dôvody bol maďarský azyl predtým udelený Romanowskému, pripomína 444.hu.