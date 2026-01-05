MIMORIADNE Maduro pred súdom v New Yorku: Vyhlásil, že je nevinný

NEW YORK - Zadržaný venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok na prvom pojednávaní na federálnom súde v New Yorku, kde je obžalovaný z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu, vyhlásil, že je nevinný. Zároveň sa označil za slušného človeka a hlavu venezuelského štátu. Informovala o tom stanica Sky News.
aktualizované 19:50 Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes povedal, že hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom po vojenskom zásahu v Caracase. Erdogan tvrdí, že Trumpovi povedal, že sa Venezuela nesmie prepadnúť do chaosu, a varoval ho pred neblahými dôsledkami zásahov do suverenity zahraničných krajín. Píše to dnes agentúra AFP.
aktualizovanné 19:10 Termín ďalšieho vypočutia dnes sudca Alvin Hellerstein stanovil na 17. marca.
aktualizované 18:58 Prípad má na starosti 92-ročný sudca Alvin Hellerstein, ktorý vyniesol rozsudky v niekoľkých významných kauzách vrátane odškodnenia v súvislosti s teroristickými útokmi v USA z 11. septembra 2001 či navrhovaného urovnania v procese s bývalým hollywoodskym filmovým producentom Harveym Weinsteinom. Šesťdesiattriročného Madura na pojednávaní zastupuje jeden z najvýznamnejších amerických obhajcov Barry Pollack, jeho 69-ročnú manželku Ciliu Floresovú texaský advokát Mark Donnelly.
Venezuelský prezidentský pár na súde odmietol všetky obvinenia uvedené v obžalobe, ktorá zahŕňa sprisahanie s cieľom pašovania kokaínu do USA či držbu guľometov a deštruktívnych zariadení. Maduro v prvom vyjadrení od amerického zásahu vo Venezuele, pri ktorom ho spolu s manželkou špeciálne jednotky zadržali a odviedli do USA, povedal, že bol zajatý vo svojom dome v Caracase.
„Nie som vinný, som slušný človek, stále som prezidentom svojej krajiny,“ vyhlásil v súdnej sieni na Manhattane Maduro. Za „úplne nevinnú“ sa označila aj Floresová. Maduro tiež využil právo na návštevu konzula; sudca potvrdil, že táto návšteva bude zabezpečená.
Madurovci odpovedali v španielčine a ich vyjadrenia boli následne preložené do angličtiny. Madurovi obhajcovia zatiaľ nežiadali o jeho prepustenie na kauciu. Podľa sudcu takúto žiadosť môžu podať, „keď to bude vhodné“.
aktualizované 18:40 Venezuelský prezident Nicolás Maduro dnes na súde v New Yorku odmietol obvinenia z narkoterorizmu a vyhlásil, že bol zajatý a že je slušný človek, informujú svetové agentúry. Podľa listu The New York Times (NYT) Madúrov právny zástupca uviedol, že jeho klient odmietol všetky štyri body obvinení, ktoré voči nemu boli vznesené.
aktualizované 18:25 Venezuelský prezident Nicolás Maduro, ktorého v sobotu zajali a do USA previezli americkí vojaci po prekvapivom útoku v Caracase, bol dnes napoludnie miestneho času (18.00 h SEČ) predvedený pred súd v New Yorku kvôli obvineniam z narkoterorizmu. Informuje o tom agentúra AP s tým, že do súdnej siene bola privedená tiež Madurova žena Cilia Floresová. Obaja majú slúchadlá na preklad z angličtiny.
aktualizované 17:56 Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že nepodporuje ani neschvaľuje postup použitý pri operácii USA zameranej na zajatie venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Uviedla to v pondelok hovorkyňa francúzskej vlády Maud Bregeonová, informuje o tom agentúra AFP.
aktualizované 17:00 Generálny tajomník OSN António Guterres dnes vyjadril obavy z možnej eskalácie a nestability vo Venezuele po tom, čo Spojené štáty cez víkend zajali a prepravili do USA venezuelského autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura. Informuje o tom agentúra Reuters.
aktualizované 16:18 Dnešné predvedenie venezuelského páru pred súd bude pravdepodobne krátke, píše denník The New York Times (NYT). Očakáva sa, že Maduro aj jeho žena odmietnu vinu a že sudca nariadia, aby boli naďalej zadržiavaní. Mohlo by trvať dlhšie ako rok, kým sa zíde porota, ktorá posúdi dôkazy proti nim, píše list. Madura dnes bude podľa NYT zastupovať súdom pridelený právnik David Wikstrom, ktorý dlhodobo pôsobí ako obhajca v kriminálnych prípadoch v New Yorku.
aktualizované 15:57 Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová boli helikoptérou a obrnenými vozidlami prepravení z väznice v newyorskom Brooklyne na Manhattane do budovy federálneho súdu, pred ktorým budú dnes napoludnie tamojšieho času (18.00 h SEČ) predvedení. Americké úrady Madura a jeho manželku obvinili z viacerých trestných činov, vrátane narkoterorizmu či spolčenia za účelom pašovania kokaínu do USA.
aktualizované 15:46 Švajčiarska vláda v pondelok nariadila okamžité zmrazenie akéhokoľvek majetku patriaceho zosadenému venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Cieľom je zabrániť možnému úniku kapitálu, upozornili tlačová agentúra AFP a belgická televízna stanica RTBF. O niekoľko dní o možnom predlžení sankcií voči venezuelskému režimu bude rozhodovať aj EÚ.
aktualizované 14:44 Sobotňajší útok v Caracase, pri ktorom americké špeciálne jednotky zajali a do USA dopravili tamojšieho autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura, označilo za porušenie medzinárodného práva viacero prezidentov regiónu. Tiež podľa právnikov, ktorých oslovili denník The Guardian a server televízie France 24, porušili USA touto operáciou Chartu OSN, keď protiprávne použili silu proti inej krajine. Operácia podľa nich totiž nemala súhlas Bezpečnostnej rady OSN ani nešlo o akt sebaobrany pred ozbrojeným útokom.
aktualizované 14:33 Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli v pondelok popoludní eskortovaní na federálny súd v newyorskom Manhattane. Prokuratúra na pojednávaní prečíta text obžaloby voči manželskému páru, ktorý v sobotu odvliekli z Venezuely americké špeciálne jednotky. Píšu o tom denník Guardian a agentúra AFP.
aktualizované 14:25 Je na Spojených štátoch, aby zdôvodnili svoje kroky vo Venezuele. Vyhlásil to dnes britský premiér Keir Starmer, podľa ktorého nie je situácia jednoznačná, napísala agentúra Reuters.
aktualizované 14:15 Vojenský zásah USA vo Venezuele nemá dosah na ratifikáciu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami skupiny Mercosur, lebo Venezuela má od roku 2017 na neurčito pozastavené členstvo v tomto zoskupení. Naďalej platí, že EÚ je tretím najväčším obchodným partnerom Venezuely po Spojených štátoch a Číne, hoci v náročnom investičnom prostredí.
aktualizované 13:33 EÚ v pondelok zdôraznila, že od svojich partnerov očakáva rešpektovanie princípu územnej celistvosti. Reagovala na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý po vojenskej intervencii vo Venezuele opätovne vyhlásil, že USA chcú prevziať kontrolu nad Grónskom z dôvodu národnej bezpečnosti. Upozornila na to agentúra AFP.
aktualizované 12:08 Riadenie Venezuely Spojenými štátmi podľa bývalého vyslanca prezidenta Donalda Trumpa pre Venezuelu Elliotta Abramsa nebude fungovať. V rozhovore pre televíziu CNN reagoval na slová Trumpa po vojenskej intervencii a odvlečení venezuelského prezidenta, že Spojené štáty teraz „riadia“ Venezuelu. „Spojené štáty nedokážu riadiť Venezuelu. Najhoršie, čo by sme mohli urobiť - a možno to už aj robíme - je uzavrieť nejakú dohodu so zvyškami režimu, s viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou, a ponechať ju a režim na mieste, možno s výnimkou zmeny ropnej politiky,“ uviedol. Takýto scenár je podľa neho možný, avšak neznamená, že by Washington krajinu riadil. V skutočnosti by tak „robil Madurov režim len bez Madura“.
aktualizované 11:58 Akciové trhy reagujú na víkendové udalosti okolo Venezuely zatiaľ pokojne a v pozitívnom duchu, výrazne spevňujú akcie zbrojárskych firiem. Za rastom cien akcií amerických ťažobných firiem Chevron a Exxonmobil stoja očakávania investorov v zmene pravidiel hry na trhu s ropou, vyplýva z vyjadrení analytikov pre ČTK. Zlato dnes podľa nich zdraželo pre eskaláciu geopolitického napätia až o tri percentá.
aktualizované 11:20 Ľavicový kolumbijský prezident Gustavo Petro odmietol vyhrážky a obvinenia od amerického prezidenta Donalda Trumpa, že vyrába kokaín a posiela ho do Spojených štátov. Informovala dnes agentúra AFP. Petro tiež kritizoval Trumpa za porušovanie suverenity Venezuely, z ktorej sa podľa neho americká vláda snaží urobiť svoju kolóniu. Kvôli obvineniu z podielu na pašovaní drog do USA americké jednotky v sobotu uniesli venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý má dnes v New Yorku stať pred súdom.
aktualizované 10:10 Irán v pondelok vyzval na prepustenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého zadržali Spojené štáty a v New Yorku ho čaká súd pre obchodovanie s drogami. Teherán zároveň zdôraznil, že jeho vzťahy s Caracasom zostávajú nezmenené. Píše agentúra AFP. „Prezident krajiny a jeho manželka boli unesení. Nie je to nič, na čo by mali byť hrdí, je to nezákonný čin,“ vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na tlačovej konferencii. „Ako zdôraznil venezuelský ľud, ich prezident musí byť prepustený,“ dodal.
aktualizované 9:18 Lídri severoeurópskych krajín v nedeľu vyjadrili podporu Dánsku po tom, čo americký prezident Donald Trump zopakoval svoje tvrdenie, že Spojené štáty potrebujú prevziať kontrolu nad Grónskom pre zaistenie svojej národnej bezpečnosti. Záujem o autonómne územie Dánska prejavil Trump opätovne v nedeľu v telefonickom rozhovore pre magazín The Atlantic. Na otázku o dôsledkoch operácie vo Venezuele pre Grónsko odpovedal, že rozhodnutie je na ostatných. „Budú sa musieť rozhodnúť sami. Naozaj neviem. Ale Grónsko určite potrebujeme. Potrebujeme ho pre národnú bezpečnosť,“ uviedol.
aktualizované 8:12 Premiér Andrej Babiš (ANO) dúfa, že americký zásah vo Venezuele povedie k tomu, že občania budú mať slobodu a demokraciu a zvolia si demokratický režim. Povedal to na instagrame. Americké sily pri sobotňajšom nečakanom útoku na Caracas zadržali venezuelského autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku a odviezli ich do USA.
aktualizované 8:06 Kolumbijský prezident Gustavo Petro sa v pondelok vyhranil proti vyhrážkam amerického prezidenta Donalda Trumpa. Po americkej vojenskej akcii v susednej Venezuele ho nazval pašerákom drog, varoval ho, aby „si dával pozor“ a nevylúčil ani vojenskú intervenciu USA v Kolumbii. Petro ostro kritizoval sobotné bombardovanie Caracasu a odvlečenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura do New Yorku. Informuje správa agentúry AFP.
Chcú vyvážiť vzťahy medzi USA a Venezuelou
„Zaoberáme sa ľuďmi, ktorí práve zložili prísahu. Nepýtajte sa ma, kto je vo vedení, pretože keď vám odpoviem, bude to veľmi kontroverzné,“ povedal šéf Bieleho domu novinárom na palube lietadla Air Force One. „Znamená to, že ju riadime my,“ ozrejmil podľa francúzskej agentúry. Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová medzitým viedla v nedeľu svoje prvé zasadnutie kabinetu, odkedy americké jednotky v sobotu zatkli prezidenta krajiny, ukázali zábery štátnej televízie VTV. „Považujeme za prioritu smerovať k vyváženým vzťahom medzi USA a Venezuelou, založeným na vzájomnom rešpekte,“ napísala Rodriguezová na platforme Telegram. „Pozývame preto vládu USA k spoločnej spolupráci na pláne... zameranom na spoločný rozvoj,“ dodala.
Kuba je na pokraji pádu
Trump v nedeľu zároveň vyhlásil, že Kuba „je na pokraji pádu“ po tom, čo zľahčoval potrebu akejkoľvek americkej vojenskej operácie v tejto krajine. Pre Havanu bude náročné „vydržať“ bez venezuelskej ropy, povedal. „Nemyslím si, že potrebujeme podniknúť akékoľvek kroky. Vyzerá to tak, že padne,“ vyhlásil Trump. Americký líder okrem toho skonštatoval, že pri vojenskom zásahu USA zahynulo veľa príslušníkov kubánskych bezpečnostných síl prezidenta Madura. Podľa údajov kubánskej vlády ide o 32 Kubáncov.
Prezident USA na palube lietadla takisto opätovne zdôraznil, že Grónsko by sa malo stať súčasťou Spojených štátov. „Z hľadiska národnej bezpečnosti potrebujeme Grónsko,“ povedal Trump novinárom. Došlo k tomu napriek výzvam dánskej premiérky Mette Frederiksenovej na zastavenie „vyhrážok“ namierených voči autonómnemu územiu Dánska. Republikán okrem toho varoval Irán pred „tvrdým zásahom“, ak počas protestov v krajine zahynú ďalší demonštranti. „Sledujeme to veľmi pozorne. Ak začnú zabíjať ľudí tak, ako v minulosti, myslím si, že Spojené štáty ich veľmi tvrdo zasiahnu,“ povedal Trump novinárom. Protesty sa v Iráne začali 28. decembra, pričom ich vyvolala ekonomická situácia v krajine. Podľa oficiálnych správ pri nich zahynulo už najmenej 12 ľudí vrátane členov bezpečnostných síl.
Zvrhnutie venezuelského prezidenta bolo dôležité, ale nepostačujúce
Predstaviteľ venezuelskej opozície Edmundo González Urrutia vyhlásil v nedeľu, že zvrhnutie prezidenta krajiny Nicolása Madura americkými silami bolo „dôležitým krokom“. Podotkol však, že to nestačí na to, aby sa krízou zasiahnutá krajina vrátila k „normálnemu“ fungovaniu. Informuje správa agentúry AFP. Spojené štáty v sobotu skoro ráno zaútočili na ciele vo Venezuele, zajali prezidenta Madura a spolu s jeho manželkou ho odviedli z krajiny. Maduro sa v New Yorku postaví pred súd, kde bude súdený za trestné činy v súvislosti s drogami.
„Tento moment predstavuje dôležitý krok, ale nie je postačujúci,“ uviedol Urrutia v príspevku na platforme Instagram z exilu v Španielsku. Podľa jeho slov sa krajina môže vrátiť k normálnemu fungovaniu len vtedy, keď „budú prepustení všetci Venezuelčania, ktorí boli z politických dôvodov zbavení slobody,“ a keď sa budú rešpektovať výsledky volieb z roku 2024, v ktorých podľa svojich tvrdení zvíťazil.
Opozícia označuje voľby za zmanipulované a tvrdí, že víťazom sa stal s pohodlným náskokom Urrutia. Na podporu tohto vyhlásenia zverejnila na internete aj tisíce odfotografovaných hlasovacích lístkov, ktoré získali jej pozorovatelia. Madurovo sporné znovuzvolenie sa stretlo aj s kritikou medzinárodného spoločenstva vrátane Európskej únie. Vo Venezuele viedlo k tvrdo potláčaným masovým protivládnym protestom. Samotný 76-ročný González Urrutia odišiel v septembri do Španielska, kde požiadal o politický azyl. Uchýlil sa tam po tom, ako na neho venezuelská vláda vydala zatykač a ponúkla 100.000 dolárov za jeho dolapenie.
Madrid a viacero latinskoamerických štátov odsúdilo vojenský zásah vo Venezuele
Španielsko spolu so skupinou piatich latinskoamerických krajín odsúdili vojenský zásah USA vo Venezuele, v rámci ktorého došlo k zatknutiu prezidenta Nicolása Madura. Krajiny to označili za porušenie medzinárodného práva, informuje agentúra DPA. „Vyjadrujeme hlboké znepokojenie a odmietame vojenské operácie, ktoré sa podnikli jednostranne na venezuelskom území a ktoré sú v rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva,“ uviedli vlády Brazílie, Čile, Kolumbie, Mexika, Španielska a Uruguaja v nedeľu v spoločnom vyhlásení. Zdôraznili tiež, že Washington nerešpektoval „suverenitu a územnú celistvosť“ Venezuely.
Situácia vo Venezuele sa musí vyriešiť prostredníctvom dialógu, „bez vonkajších zásahov“ a v súlade s vôľou venezuelského ľudu, uvádza sa vo vyhlásení. Signatári takisto vyjadrili obavy z akýchkoľvek pokusov o prevzatie kontroly nad venezuelskými úradmi či kľúčovými prírodnými zdrojmi krajiny. Spojené štáty v sobotu skoro ráno zaútočili na ciele vo Venezuele, zajali prezidenta Madura a spolu s jeho manželkou ho odviedli z krajiny. Maduro sa v New Yorku postaví pred súd, kde bude súdený za trestné činy v súvislosti s drogami. Americký prezident Donald Trump povedal, že Spojené štáty budú dočasne „riadiť“ Venezuelu, pričom zdôraznil jej ekonomický potenciál v oblasti ropného priemyslu, píše DPA.
Rodríguezová zriadila komisiu s cieľom dosiahnuť Madurovo prepustenie
Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová v nedeľu zriadila komisiu, ktorej úlohou je zabezpečiť prepustenie prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky z USA, kam ich odviedli americkí vojaci.Informuje správa agentúry AFP. Rodriguezová poverila predsedu Národného zhromaždenia - svojho brata Jorgeho, a ministra zahraničných vecí Yvána Gila, aby spoločne predsedali komisii. Jej súčasťou bude tiež minister informácií Freddy Ñáñez, uviedol v oznámení.
Spojené štáty v sobotu skoro ráno zaútočili na ciele vo Venezuele, zajali prezidenta Madura a spolu s jeho manželkou ho odviedli z krajiny. Obaja sa v pondelok v New Yorku postavia pred federálny súd, kde budú súdení za narkoterorizmus, pašovanie kokaínu a držbu zbraní s cieľom použiť ich proti Spojeným štátom. Dočasná líderka krajiny už naznačila ochotu spolupracovať s USA. „Považujeme za prioritu smerovať k vyváženým vzťahom medzi USA a Venezuelou, založeným na vzájomnom rešpekte,“ napísala Rodriguezová na sociálnych sieťach. „Pozývame preto vládu USA k spoločnej spolupráci na pláne... zameranom na spoločný rozvoj,“ uviedla. „Náš ľud a náš región si zaslúžia mier a dialóg, nie vojnu... Toto bolo vždy posolstvom prezidenta Nicolása Madura a v súčasnosti je to posolstvom celej Venezuely,“ vyhlásila Rodriguezová.
Pri sobotňajšom útoku USA na Venezuelu zahynulo 32 Kubáncov
Pri sobotňajšom americkom útoku na Venezuelu zahynulo 32 členov kubánskych bezpečnostných zložiek a tajných služieb, uviedla podľa agentúry Reuters kubánska vláda v nedeľnom vyhlásení. Na dnešok a utorok kubánska vláda vyhlásila dva dni smútku s tým, že informácie ohľadom pohrebu zabitých budú oznámené neskôr. Americké sily pri sobotňajšom nečakanom útoku na Caracas zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku a odviezli ich do USA.
"Verni svojim záväzkom v oblasti bezpečnosti a obrany splnili naši spoluobčania svoju povinnosť dôstojne a hrdinsky a padli po ľútom odpore v priamom boji s útočníkmi alebo v dôsledku bombardovania zariadenia," cituje agentúra AP z vyhlásenia. Kuba poskytovala Madurovi ochranné služby od roku 2013, keď sa dostal k moci. O zabití veľkého množstva kubánskych členov Madurovej ochranky v noci na dnes hovoril už americký prezident Donald Trump. Venezuela pod vládou prezidenta Madura bola hlavným spojencom kubánskeho režimu. Kuba z Venezuely dovážala dotovanú ropu, pričom svojmu partnerovi poskytovala služby v oblasti vojenstva či zdravotníctva.