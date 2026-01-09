Libanon vyzýva Irán, aby našiel nový prístup k odzbrojeniu hnutia Hizballáh

BEJRÚT – Libanonský minister zahraničných vecí Júsif Radždži v piatok vyzval Irán, aby našiel „nový prístup“ k otázke odzbrojenia militantnej skupiny Hizballáh podporovanej Iránom.
Informovala o tom agentúra AFP, pričom objasnila, že Libanon čelí silnému tlaku zo strany USA, aby odzbrojil Hizballáh, ktorý bol výrazne oslabený po viac než rok trvajúcom konflikte s Izraelom, ukončením prímerím v novembri 2024. Irán a Hizballáh však majú voči iniciatíve na odzbrojenie tohto proiránskeho hnutia výhrady. Irán si v Libanone dlhodobo udržiaval značný vplyv financovaním a zbrojením Hizballáhu, no po nedávnom vojenskom konflikte sa mocenská rovnováha zmenila a libanonskí predstavitelia sú voči Teheránu kritickejší.
„Obrana Libanonu je výlučne vecou libanonského štátu,“ ktorý musí mať monopol na zbrane, zdôraznil Radždži v Bejrúte na stretnutí so šéfom iránskej diplomacie Abbásom Arákčím. Aj preto Radždži v piatok vyzval Irán, aby sa zapojil do rokovaní s Libanonom s cieľom nájsť nový prístup k otázke zbraní Hizballáhu. Navrhol, aby Irán využil svoj vzťah k strane Hizballáh tak, aby tieto zbrane nemohli byť zámienkou na oslabenie Libanonu. Libanonský minister sa v tejto súvislosti zaujímal, „či by Teherán akceptoval prítomnosť nelegálnej ozbrojenej organizácie na svojom vlastnom území“.
Nebude tolerovať ani poručníctvo, ani diktát
AFP pripomenula, že po tom, čo Teherán vyjadril nesúhlas s plánmi libanonskej vlády odzbrojiť Hizballáh, Bejrút reagoval vyhlásením, že „nebude tolerovať ani poručníctvo, ani diktát.“ AFP tiež dodala, že Radždži v decembri 2025 odmietol pozvanie navštíviť Irán a navrhol iránskej strane stretnutie v neutrálnej tretej krajine.
Libanonská armáda vo štvrtok uviedla, že dokončila prvú fázu odzbrojenia Hizballáhu na juhu Libanonu pri hranici s Izraelom. Samotný Izrael označil síce tento výsledok za povzbudivý, ale „ďaleko od toho, aby bol dostačujúci“. Vo štvrtok, po príchode do Libanonu, sa Arákčí stretol aj s tamojším prezidentom Džúzífom Awnom a v programe mal i rokovania s ďalšími vysokými predstaviteľmi. Svoj pobyt v Libanone začal Arákčí návštevou mauzólea bývalého vodcu Hizballáhu Hasana Nasralláha, ktorý zahynul počas masívneho izraelského leteckého útoku na juh Bejrútu v septembri 2024.