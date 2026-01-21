Južný Libanon pod paľbou: Izrael tvrdí, že zasiahol militantov

SIDON - Izraelské útoky si v stredu v južnom Libanone vyžiadali životy dvoch ľudí, uviedli tamojšie úrady. Izrael vyhlásil, že cieľom útokov boli členovia libanonského militantného hnutia Hizballáh. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Izrael pokračuje v pravidelných útokoch v Libanone napriek prímeriu z novembra 2024. Jeho cieľom bolo ukončiť viac ako rok trvajúce boje s Hizballáhom, ktorý vojensky a finančne podporuje Irán. Podľa izraelskej armády sú útoky namierené proti členom tohto hnutia alebo jeho infraštruktúre. Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že „izraelský nepriateľský útok na vozidlo v obci Zahrání v okrese Sidon zabil jednu osobu“.
Rezort neskôr doplnil, že ďalší útok zameraný na vozidlo v okrese Súr (Týros) si vyžiadal život ďalšej osoby. Izrael oznámil, že v rámci útokov v oboch oblastiach zasiahol členov militantnej skupiny. Dodal, že útoky boli „odpoveďou na opakované porušenie dohody o prímerí zo strany Hizballáhu“. Izraelská armáda následne neskôr v stredu vydala výzvu na evakuáciu pre ďalšie tri dediny v južnom Libanone pred novými útokmi na infraštruktúru Hizballáhu.
Hovorca izraelskej armády Avičaj Adraí na platforme X vyzval na evakuáciu obyvateľov žijúcich v blízkosti určitých budov v dedinách Qennarit, Kfour a Jarjouaa. Spomínané dediny ležia severne od rieky Lítání. „Pre vašu bezpečnosť ich musíte okamžite opustiť a vzdialiť sa najmenej 300 metrov,“ napísal. Tento mesiac libanonská armáda oznámila, že dokončila odzbrojenie Hizballáhu južne od rieky Lítání v rámci prvej fázy plánu. Izrael však jej kroky označil za nedostatočné. Podľa údajov agentúry AFP, ktoré vychádzajú zo správ ministerstva zdravotníctva, bolo od prímeria v Libanone zabitých Izraelom vyše 350 osôb.