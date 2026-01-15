Štvrtok15. január 2026, meniny má Dobroslav, Dobroslava, zajtra Kristína

Izrael vydal evakuačný príkaz pre dedinu na juhu Libanonu: Armáda následne zaútočila na ciele Hizballáhu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Hadi Mizban)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

JERUZALEM - Izraelská armáda vydala vo štvrtok evakuačný príkaz pre dedinu Sahmur na juhu Libanonu pred tým, ako podnikla nálety na údajné ciele militantného hnutia Hizballáh v oblasti. Informuje o tom správa agentúry AFP.

„Vydávame naliehavé varovanie pre obyvateľov južného Libanonu, najmä obce Sahmur,“ napísal hovorca armády na platforme X. Armáda následne zaútočila na niekoľko cieľov, pričom uviedla, že išlo o reakciu na „opakované porušovanie prímeria“ zo strany hnutia, píše agentúra Reuters. Izrael a Libanon uzavreli prímerie s podporou USA v novembri 2024, čím sa ukončili viac ako ročné boje medzi židovským štátom a militantným hnutím. 

Obe strany si však odvtedy vymieňajú obvinenia z porušovania dohody o prímerí. Libanon zároveň čelí narastajúcemu tlaku z Izraela a USA na odzbrojenie Hizballáhu. Vláda krajiny sa obáva, že Izrael by mohol zintenzívniť útoky, aby proces urýchlil. Libanonská štátna tlačová agentúra NNA v nedeľu informovala o viacerých útokoch izraelskej armády v južnom Libanone. 

Viac o téme: útok IzraelLibanonHizballáhSahmur
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Radikálni bojovníci Hizballáhu, teroristickej
Libanon vyzýva Irán, aby našiel nový prístup k odzbrojeniu hnutia Hizballáh
Zahraničné
Ľudia si obzerajú miesto
Libanon tvrdí, že na juhu dosiahol cieľ v rámci štátneho monopolu pre zbrane
Zahraničné
Palestínčania kráčajú po choníku
Izrael v akcii: Prvý útok roka zasiahol juh a východ Libanonu
Zahraničné
Marco Rubio
Rubio otvorene: USA budú posudzovať vedenie Venezuely podľa činov, očakávajú zmeny
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Telefonovanie za volantom vyšlo vodičku draho
Telefonovanie za volantom vyšlo vodičku draho
Správy
Národné divadlo Košice uvedie inscenáciu Obnovená premiéra baletnej inscenácie Nočná skúška – príprava na muzikál
Národné divadlo Košice uvedie inscenáciu Obnovená premiéra baletnej inscenácie Nočná skúška – príprava na muzikál
Správy
Správa TANAP-u sprístupní návštevníkom zvernicu v Tatranskej Javorine
Správa TANAP-u sprístupní návštevníkom zvernicu v Tatranskej Javorine
Správy

Domáce správy

Pristihnutá priamo pri čine!
Pristihnutá priamo pri čine! VIDEO Na D1 prichytili vodičku pri zakázanej činnosti, vyšlo ju to draho
Domáce
FOTO Bojkot pokladní V PRAXI:
Bojkot pokladní V PRAXI: Pani s tovarom v košíku jednoducho čakala, spustil sa veľký KRIK a prišiel zlom!
Domáce
Ilustračné foto
V Nitre a okolí majú prísť o prácu stovky ľudí: Známa fabrika údajne vo veľkom prepúšťa!
Domáce
Bratislava otvorila dva nové školské bazény v Petržalke – verejnosť sa môže tešiť na plávanie už túto zimu
Bratislava otvorila dva nové školské bazény v Petržalke – verejnosť sa môže tešiť na plávanie už túto zimu
Bratislava

Zahraničné

Ittoqqortoormiit Village - Greenland
Moskva odmieta obvinenia Západu o ohrození Grónska: Spory medzi USA a Európou vraj odhaľujú dvojité štandardy
Zahraničné
Členovia irackej šiitskej militantnej
Izrael vydal evakuačný príkaz pre dedinu na juhu Libanonu: Armáda následne zaútočila na ciele Hizballáhu
Zahraničné
Donald Trump
Saudská Arábia, Katar a Omán varovali Trumpa pred útokom na Irán: Obávajú sa dôsledkov pre región
Zahraničné
Ilustračná foto
Ďalší zásah v Karibiku: Spojené štáty opäť zadržali ropný tanker napojený na Venezuelu
Zahraničné

Prominenti

Skupine vyhorela dodávka po
BRUTÁLNA DRÁMA po vydarenom koncerte! Kapele ZHORELA dodávka aj s nástrojmi: Video, ktoré naháňa hrôzu
Domáci prominenti
Kourtney Kardashian
Strašiak do maku medzi dokonalými Kardashiankami: Vraj nemožné? Tak sledujte!
Zahraniční prominenti
Miroslava Fabušová
DUSNO okolo pohrebu Fabušovej (†43): Tohto muža tam nechcú!
Domáci prominenti
Smutná správa: Zomrel slovenský
Smutná správa: Zomrel slovenský tanečník... Zahral si v legendárnom filme!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Jedna chybičky na letisku
Jedna chybičky na letisku stačila: TAKTO vyzerá kontrola bez občianskeho preukazu! Batožina plná intímnych pomôcok
Zaujímavosti
Zlatokopi narazili na MONŠTRUM:
Zlatokopi narazili na MONŠTRUM: Objavili NAJVÄČŠIE zlato všetkých čias! Nezmestil sa ani na váhu
Zaujímavosti
Najsilnejšie pasy sveta: Slovensko
Najsilnejšie pasy sveta: Slovensko sa v rebríčku výrazne posunulo
dromedar.sk
Ochutnali by ste ju?
Pizza s ananásom rozdelila svet, TÁTO s kuracími nohami šokuje ešte viac: Ochutnali by ste ju?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Veľký prepočet dôchodkov prichádza: Pozrite si, kedy dostanú vyššie penzie prví seniori!
Veľký prepočet dôchodkov prichádza: Pozrite si, kedy dostanú vyššie penzie prví seniori!
Oplatí sa druhý pilier? Čísla hovoria jasne, pozrite si prekvapivé výsledky za vlaňajšok!
Oplatí sa druhý pilier? Čísla hovoria jasne, pozrite si prekvapivé výsledky za vlaňajšok!
Toto je 5 najväčších ekonomických výziev pre Slovensko: Zabudnite na bezstarostný rast!
Toto je 5 najväčších ekonomických výziev pre Slovensko: Zabudnite na bezstarostný rast!
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?

Šport

Lopušanová a spol. sa pokúsia o hokejový zázrak: Online zo štvrťfinále MS Švédsko – Slovensko
Lopušanová a spol. sa pokúsia o hokejový zázrak: Online zo štvrťfinále MS Švédsko – Slovensko
Ženský hokej
Desivé VIDEO z Dakaru: Kolízia dvoch českých rivalov, Macík narazil do Lopraisovho kamiónu
Desivé VIDEO z Dakaru: Kolízia dvoch českých rivalov, Macík narazil do Lopraisovho kamiónu
Rely Dakar
Návrat po pätnástich rokoch: Lyžiarky si vyskúšali slávnu zjazdovku, prekvapivé výsledky
Návrat po pätnástich rokoch: Lyžiarky si vyskúšali slávnu zjazdovku, prekvapivé výsledky
Lyžovanie
Bez práce asi nezostane príliš dlho: Kam by mohol zamieriť Xabi Alonso po padáku od Realu?
Bez práce asi nezostane príliš dlho: Kam by mohol zamieriť Xabi Alonso po padáku od Realu?
La Liga

Auto-moto

FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Ako sa tridsiatnikovi podarilo stať milionárom za 5 rokov: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše financie
Ako sa tridsiatnikovi podarilo stať milionárom za 5 rokov: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše financie
Rady, tipy a triky
Pracovné ponuky s nadštandardným platom a bonusmi, ktoré musíte vidieť!
Pracovné ponuky s nadštandardným platom a bonusmi, ktoré musíte vidieť!
Zaujímavé pracovné ponuky
Každý zamestnanec je nahraditeľný? Takto sa stanete výnimkou
Každý zamestnanec je nahraditeľný? Takto sa stanete výnimkou
Motivácia a produktivita
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Paradajkový základ na pizzu: Čo robiť, aby nerozmočil cesto?
Paradajkový základ na pizzu: Čo robiť, aby nerozmočil cesto?
Rady a tipy
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Rady a tipy

Technológie

Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €
Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €
Sponzorovaný obsah
Raketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významom
Raketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významom
Správy
Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
Veda a výskum
Jeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresu
Jeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresu
Bezpečnosť

Bývanie

17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť

Pre kutilov

Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Títo muži, potrebujú sex, aby sa cítili milovaní: Bez blízkosti chladnú, o koho ide?
Sex
Títo muži, potrebujú sex, aby sa cítili milovaní: Bez blízkosti chladnú, o koho ide?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pristihnutá priamo pri čine!
Domáce
Pristihnutá priamo pri čine! VIDEO Na D1 prichytili vodičku pri zakázanej činnosti, vyšlo ju to draho
Bojkot pokladní V PRAXI:
Domáce
Bojkot pokladní V PRAXI: Pani s tovarom v košíku jednoducho čakala, spustil sa veľký KRIK a prišiel zlom!
Ilustračné foto
Domáce
V Nitre a okolí majú prísť o prácu stovky ľudí: Známa fabrika údajne vo veľkom prepúšťa!
Do čela Múzea Betliar
Domáce
Do čela Múzea Betliar sa vracia Andrea Predajňová: Riaditeľkou je zatiaľ dočasne

Ďalšie zo Zoznamu