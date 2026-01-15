Izrael vydal evakuačný príkaz pre dedinu na juhu Libanonu: Armáda následne zaútočila na ciele Hizballáhu

JERUZALEM - Izraelská armáda vydala vo štvrtok evakuačný príkaz pre dedinu Sahmur na juhu Libanonu pred tým, ako podnikla nálety na údajné ciele militantného hnutia Hizballáh v oblasti. Informuje o tom správa agentúry AFP.
„Vydávame naliehavé varovanie pre obyvateľov južného Libanonu, najmä obce Sahmur,“ napísal hovorca armády na platforme X. Armáda následne zaútočila na niekoľko cieľov, pričom uviedla, že išlo o reakciu na „opakované porušovanie prímeria“ zo strany hnutia, píše agentúra Reuters. Izrael a Libanon uzavreli prímerie s podporou USA v novembri 2024, čím sa ukončili viac ako ročné boje medzi židovským štátom a militantným hnutím.
Obe strany si však odvtedy vymieňajú obvinenia z porušovania dohody o prímerí. Libanon zároveň čelí narastajúcemu tlaku z Izraela a USA na odzbrojenie Hizballáhu. Vláda krajiny sa obáva, že Izrael by mohol zintenzívniť útoky, aby proces urýchlil. Libanonská štátna tlačová agentúra NNA v nedeľu informovala o viacerých útokoch izraelskej armády v južnom Libanone.