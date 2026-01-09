Piatok9. január 2026, meniny má Alexej, Alex, Alexia, zajtra Daša

Švajčiarsko si pripomenie obete požiaru v Crans-Montane: Príde i Macron

BERN - Švajčiarsko na piatok vyhlásilo štátny smútok a popoludní sa na viacerých miestach v krajine uskutočnia smútočné podujatia venované 40 obetiam novoročného požiaru v bare Le Constellation v lyžiarskom stredisku Crans-Montana. Informuje správa agentúry AP a švajčiarsky denník Tagesanzeiger.

Približne 1000 pozostalých a politikov sa zúčastní na hlavnom obrade vo výstavnom centre v meste Martigny neďaleko Crans-Montany. Na zozname hostí je aj prezident Francúzska Emmanuel Macron či talianska hlava štátu Sergio Mattarella. Na 14.00 h, keď sa začnú obrady vo Martigny, vyhlásili v celom Švajčiarsku minútu ticha. Zároveň budú po celej krajine znieť päť minút kostolné zvony. Prezident Guy Parmelin vyjadril solidaritu s pozostalými i zranenými. „Dlžíme úctu a spomienku zasiahnutým jednotlivcom, rodinám a príbuzným. Je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby sa takáto tragédia už neopakovala,“ napísal v otvorenom liste.

Došlo k požiaru v bare Le Constellation

Počas novoročných osláv došlo k požiaru v bare Le Constellation, pri ktorom zahynulo 40 ľudí a ďalších 116 utrpelo zranenia. Podľa vyšetrovateľov požiar zrejme vznikol, keď ľudia oslavujúci Nový rok zdvihli fľaše šampanského s pripevnenými prskavkami a zapálili zvukovoizolačnú penu na strope v suteréne. V bare nebola vykonaná kontrola požiarnej bezpečnosti od roku 2019. Švajčiarske úrady spustili trestné vyšetrovanie manažérov podniku. Obe osoby sú podozrivé z neúmyselného zabitia, ublíženia na zdraví a založenia požiaru, uviedol hlavný prokurátor kantónu Valais.

