Ohnivá pohroma v Patagónii! Požiare zničili vyše 15-tisíc hektárov porastov: Nasadené sú stovky záchranárov

BUEANOS AIRES - Lesné požiare zničili minulý týždeň v Patagónii ležiacej na juhu Argentíny viac ako 15.000 hektárov porastov. Najväčší požiar, ktorý vypukol 5. januára neďaleko andského mestečka Epuyén, spálil plochu približne 11.980 hektárov, uviedol v nedeľu hasičský zbor v provincii Chubut. Informuje o tom agentúra AFP.
Ďalší požiar nešpecifikovaného rozsahu vypukol neďaleko v národnom parku Los Alerces. Hasiči tiež bojujú s ďalšími dvoma požiarmi v provincii Chubut a v susednej provincii Santa Cruz, ktoré spálili približne 3800 hektárov porastov, uviedol argentínsky úrad pre krízový manažment. Nasadených je viac ako 500 hasičov, policajtov a ďalších záchranárov. Záchranným zložkám pomáhajú aj desiatky miestnych obyvateľov. Jeden hasič bol hospitalizovaný s vážnymi popáleninami.
V niektorých oblastiach Patagónie sa situácia v nedeľu popoludní trochu upokojila, keďže tam začalo pršať. Guvernér provincie Chubut Ignacio Torres povedal, že hoci je situácia pokojnejšia, zostáva naďalej vážna. Obyvateľov vyzval, aby „už nikdy nezľahčovali dôsledky klimatickej zmeny“. Konštatoval, že provincia zažíva najhoršie sucho od roku 1965.
V posledných dňoch bolo z oblasti evakuovaných približne 3000 turistov a požiare zničili aj najmenej desať domov, uviedol Torres. Príčiny požiarov ešte neboli stanovené, no Torres vo štvrtok novinárom povedal, že existujú náznaky, že jeden z najväčších aktívnych požiarov bol úmyselne založený. Minulý rok zničili lesné požiare v Patagónii 32.000 hektárov územia.