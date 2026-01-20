Utorok20. január 2026, meniny má Dalibor, Sebastián, zajtra Vincent

Lukašenko podpísal dokument o vstupe Bieloruska do Rady mieru inciovanej USA

Alexandr Lukašenko
Alexandr Lukašenko (Zdroj: SITA/Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP)
TASR

MINSK- Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok podpísal dokument o pristúpení Bieloruska k Rade mieru, ktorej vznik inicioval prezident USA Donald Trump, a o implementácii ustanovení jej charty. Bielorusko sa tak stalo prvou európskou krajinou, ktorá oficiálne pristúpila k tomuto grémiu, informuje správa agentúry BelTA.

V dokumente, ktorého fotografiu zverejnil telegramový kanál prvého programu štátnej televízie Pul Pervovo, sa okrem iného uvádza, že Bielorusko je pripravené dodržiavať všetky ustanovenia charty Rady mieru od dátumu jej podpísania. Na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2803, ktorú vypracovali Spojené štáty a bola prijatá v novembri 2025, je Rada mieru poverená pomocou pri správe, rekonštrukcii a hospodárskej obnovy Pásma Gazy po viac ako dva roky trvajúcej vojne. Na otázku o podmienkach vstupu do Rady mieru a príspevku vo výške jednej miliardy dolárov Lukašenko podľa agentúry BelTA odpovedal: „Títo hlupáci sa opäť blamovali. Stačí si prečítať dokument. Nevyžadujú sa žiadne peniaze“.

Lukašenko uviedol, že zakladajúci člen rady sa môže na jej činnosti zúčastňovať bezplatne. Kto však bude chcieť po troch rokoch pokračovať bez toho, aby bol zvolený, pozvaný alebo vymenovaný, zaplatí miliardu dolárov a pokračuje ďalšie tri roky. „Je tu však ešte jedna podmienka: Ak dobre pracujete v záujme mieru, tak môžete pokračovať aj bez tej miliardy. Riadim sa tým druhým,“ povedal Lukašenko. Podľa svojich slov si je plne vedomý obmedzených možností Bieloruska v Rade mieru. „Ako môžeme skutočne pomôcť Pásmu Gazy? Nie výrazne," konštatoval.

Láka ho však predstava, že rada by mohla rozšíriť svoju činnosť do iných oblastí sveta, predovšetkým „by sme mohli niečo urobiť s Ukrajinou“. Trump poslal pozvánku na členstvo v rade približne 50 krajinám vrátane Ruska a Ukrajiny. Nórsko, Francúzsko a Veľká Británia už pozvánku oficiálne odmietli. Trump v reakcii Parížu pohrozil zavedením 200-percentného dovozného cla na francúzske šampanské a víno.

