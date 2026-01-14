Bieloruská opozícia sa chystá na prevzatie moci po odchode Lukašenka

VARŠAVA - Bieloruská opozícia sa podľa Pavla Latušku, podpredsedu exilového kabinetu a bývalého člena vlády režimu Alexandra Lukašenka, pripravuje na prevzatie moci po odchode prezidenta. Ako Latuška uviedol v rozhovore pre poľský denník Rzeczpospolita, v Bielorusku pôsobia tri sily, ktoré sa pripravujú na presun moci – Rusko, samotný Lukašenko a demokratické sily v exile.
Výstraha pre Minsk
Latuška zdôraznil, že udalosti vo Venezuele sú výstrahou aj pre Minsk. „Vidíme pád pevnosti v Caracase a vieme, že Lukašenkova pevnosť tiež stojí na hlinených nohách,“ povedal. Podľa neho má bieloruský režim rovnaké črty ako venezuelský – zmanipulované voľby, likvidáciu opozície a represie, ktoré spôsobili masový odchod obyvateľov z krajiny. Podľa odhadov OSN opustil Bielorusko už približne milión ľudí.
„Lukašenko chce dohodu, ale zároveň Trumpa klame. Myslím si, že Američania nie sú naivní a veľmi dobre to chápu. Ale s Lukašenkom, ktorý je pod ruským jadrovým dáždnikom, sa nedokážu vyrovnať tak, ako to urobili s Madurom,“ vyhlásil Latuška. Bieloruský prezident podľa neho ponúka Američanom predaj potašového ložiska či akcií leteckej spoločnosti Belavia.
Príprava nástupcu
Podľa opozičného politika sa Lukašenko pripravuje aj na odovzdanie moci – buď svojmu najstaršiemu synovi Viktorovi, alebo najmladšiemu Nikolajovi, ktorého už roky pripravuje na verejnú funkciu. Pre budúcnosť krajiny je však podľa neho kľúčové zorganizovať okrúhly stôl, ktorý by umožnil pokojný prechod k demokracii a ukončil medzinárodnú izoláciu.
Výzva pre EÚ
Latuška vyzval Európsku úniu, aby v rokovaniach s Minskom trvala na podmienke začatia dialógu s demokratickými silami. Ak by Brusel rokoval s Lukašenkom bez účasti opozície, znamenalo by to podľa neho zradu spoločných európskych hodnôt. Voči Lukašenkovi sa vedú viaceré vyšetrovania na medzinárodných súdoch v súvislosti s vojnou na Ukrajine aj prenasledovaním opozície.
Pavel Latuška je bývalý bieloruský minister kultúry a veľvyslanec v Poľsku, Francúzsku a Španielsku. Počas protestov po prezidentských voľbách v roku 2020 odsúdil brutalitu polície a prešiel na stranu demonštrantov a bol nútený opustiť Bielorusko.