Streda14. január 2026, meniny má Radovan, Radovana, zajtra Dobroslav, Dobroslava

Bieloruská opozícia sa chystá na prevzatie moci po odchode Lukašenka

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VARŠAVA - Bieloruská opozícia sa podľa Pavla Latušku, podpredsedu exilového kabinetu a bývalého člena vlády režimu Alexandra Lukašenka, pripravuje na prevzatie moci po odchode prezidenta. Ako Latuška uviedol v rozhovore pre poľský denník Rzeczpospolita, v Bielorusku pôsobia tri sily, ktoré sa pripravujú na presun moci – Rusko, samotný Lukašenko a demokratické sily v exile.

Výstraha pre Minsk

Latuška zdôraznil, že udalosti vo Venezuele sú výstrahou aj pre Minsk. „Vidíme pád pevnosti v Caracase a vieme, že Lukašenkova pevnosť tiež stojí na hlinených nohách,“ povedal. Podľa neho má bieloruský režim rovnaké črty ako venezuelský – zmanipulované voľby, likvidáciu opozície a represie, ktoré spôsobili masový odchod obyvateľov z krajiny. Podľa odhadov OSN opustil Bielorusko už približne milión ľudí.

„Lukašenko chce dohodu, ale zároveň Trumpa klame. Myslím si, že Američania nie sú naivní a veľmi dobre to chápu. Ale s Lukašenkom, ktorý je pod ruským jadrovým dáždnikom, sa nedokážu vyrovnať tak, ako to urobili s Madurom,“ vyhlásil Latuška. Bieloruský prezident podľa neho ponúka Američanom predaj potašového ložiska či akcií leteckej spoločnosti Belavia.

Príprava nástupcu

Podľa opozičného politika sa Lukašenko pripravuje aj na odovzdanie moci – buď svojmu najstaršiemu synovi Viktorovi, alebo najmladšiemu Nikolajovi, ktorého už roky pripravuje na verejnú funkciu. Pre budúcnosť krajiny je však podľa neho kľúčové zorganizovať okrúhly stôl, ktorý by umožnil pokojný prechod k demokracii a ukončil medzinárodnú izoláciu.

Výzva pre EÚ

Latuška vyzval Európsku úniu, aby v rokovaniach s Minskom trvala na podmienke začatia dialógu s demokratickými silami. Ak by Brusel rokoval s Lukašenkom bez účasti opozície, znamenalo by to podľa neho zradu spoločných európskych hodnôt. Voči Lukašenkovi sa vedú viaceré vyšetrovania na medzinárodných súdoch v súvislosti s vojnou na Ukrajine aj prenasledovaním opozície.

Pavel Latuška je bývalý bieloruský minister kultúry a veľvyslanec v Poľsku, Francúzsku a Španielsku. Počas protestov po prezidentských voľbách v roku 2020 odsúdil brutalitu polície a prešiel na stranu demonštrantov a bol nútený opustiť Bielorusko.

Viac o téme: OpozíciaMocPrevzatiePoľskoBieloruskoPavel Latuška
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Maďarsko tvrdí, že v
Maďarsko tvrdí, že v Poľsku je právny štát v kríze: Varšava to odmieta
Zahraničné
Ruský nočný útok na
Rusko použilo obávané rakety Orešnik: V blízkosti hraníc NATO a EÚ! Desivé zábery z masívneho útoku
Zahraničné
Milan Majerský.
KDH kritizuje zásah USA vo Venezuele: Nicolása Madura však chcú vidieť pred Medzinárodným súdom
Domáce
Litva posilní svoju protivzdušnú
Litva posilní svoju protivzdušnú obranu nákupom švédskych systémov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zrekonštruovaná Urbanova veža v Košiciach
Zrekonštruovaná Urbanova veža v Košiciach
Správy
Skrúcaný už vymetá večierky sám: Prečo chýba Erika po jeho boku?
Skrúcaný už vymetá večierky sám: Prečo chýba Erika po jeho boku?
Prominenti
Šatan a Országh pred ZOH: Chceme byť aktívni, agresívni, defenzíva musí byť priorita
Šatan a Országh pred ZOH: Chceme byť aktívni, agresívni, defenzíva musí byť priorita
Šport

Domáce správy

Na diaľnici D1 v
Polícia upozorňuje: Pre mrznúci dážď znížili na diaľnici D1 maximálnu rýchlosť
Domáce
Minister školstva, vedy, výskumu,
Rok 2026 bude pre školstvo prelomovým, uviedol minister Drucker
Domáce
FOTO Šialená rýchlosť cestného piráta:
Šialená rýchlosť cestného piráta: Na Volve preletel cez mesto vo Veľkom Mederi 111 km/h
Domáce
Pozor na diaľnici D1 v Trenčianskom kraji: Polícia znížila maximálnu rýchlosť kvôli mrznúcemu dažďu
Pozor na diaľnici D1 v Trenčianskom kraji: Polícia znížila maximálnu rýchlosť kvôli mrznúcemu dažďu
Regióny

Zahraničné

Dúha sa objavila neďaleko
Technokratický výbor pre Pásmo Gazy: Zúčastnené strany sa dohodli na jeho 15-člennom zložení
Zahraničné
Ilustračné foto
Bieloruská opozícia sa chystá na prevzatie moci po odchode Lukašenka
Zahraničné
Egyptský minister zahraničných vecí
Egypt príjme potrebné opatrenia na zaistenie jednoty Sudánu, uviedol minister Abdalátí
Zahraničné
Ilustračné foto
HRW upozorňuje na maďarský systém: Štát zaobchádza s dôchodcami nezákonným spôsobom
Zahraničné

Prominenti

Vilma Cibulková
Veľké zmeny v divadle: Ďalšia herečka dostala výpoveď... Už majú za ňu náhradu!
Domáci prominenti
Julio Iglesias
Iglesias čelí vyšetrovaniu: Slávny spevák je obvinený zo sexuálneho napadnutia!
Zahraniční prominenti
3. univerzitný ples v
Skrúcaný už vymetá večierky sám: Prečo chýba Erika po jeho boku?
Domáci prominenti
Slávnostná premiéra filmu Štúr
Hanu Gregorovú premenili na zlú starenu a posadili na invalidný vozík: Čo jej to v Dunaji porobili?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nová FOTO vyvolala ošiaľ:
Nová FOTO vyvolala ošiaľ: Fanúšikovia veria, že ide o mláďa Bigfoota! Je to dôkaz, na ktorý sa čakalo?
Zaujímavosti
Hostia hotela spali roky
Hostia hotela spali roky nad pokladom: Pod nádvorím sa ukrývalo niečo, čo archeológom vyrazilo dych!
Zaujímavosti
Zabudnite na vlhký byt
Zabudnite na vlhký byt a smradľavé oblečenie: TAKTO usušíte bielizeň bez zatuchnutého smradu! Nepotrebujete ani sušičku
Zaujímavosti
Riskol obyčajnú dražbu a
Riskol obyčajnú dražbu a trafil MEGAVÝHRU: Kúpil starý sklad a po otvorení prišiel ŠOK! Vnútri boli MILIÓNY
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Zlato sa blíži k magickej hranici, striebro aj naďalej šokuje: Čo je za tým?
Zlato sa blíži k magickej hranici, striebro aj naďalej šokuje: Čo je za tým?
Koľko si zarobia ľudia vo väzení? Takto sa zvyšujú odmeny za prácu odsúdených!
Koľko si zarobia ľudia vo väzení? Takto sa zvyšujú odmeny za prácu odsúdených!
Slovensko zostáva na chvoste regiónu: Ekonomika či mzdy u nás porastú pomalšie ako v okolitých krajinách!
Slovensko zostáva na chvoste regiónu: Ekonomika či mzdy u nás porastú pomalšie ako v okolitých krajinách!

Šport

Deň, ktorý sa zapísal do histórie: Zuzulová v eufórii, Vlhová od šťastia išla vyskočiť z kože
Deň, ktorý sa zapísal do histórie: Zuzulová v eufórii, Vlhová od šťastia išla vyskočiť z kože
Petra Vlhová
Nádherná predolympijská štafeta! Slovensko opäť v elitnej desiatke, dramatický súboj o víťazstvo
Nádherná predolympijská štafeta! Slovensko opäť v elitnej desiatke, dramatický súboj o víťazstvo
Biatlon
VIDEO Trapas na Australian Open: Tenista si myslel, že už vyhral! Potom sa začali diať veci
VIDEO Trapas na Australian Open: Tenista si myslel, že už vyhral! Potom sa začali diať veci
Muži
HK Nitra – HC Košice: Online prenos z atraktívneho zápasu 38. kola Tipsport ligy
HK Nitra – HC Košice: Online prenos z atraktívneho zápasu 38. kola Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava

Kariéra a motivácia

Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zaujímavé pracovné ponuky
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Aktuality
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
Motivácia a inšpirácia
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Ekonomika - trh práce

Varenie a recepty

Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Rady a tipy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Výber receptov

Technológie

Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Armádne technológie
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Umelá inteligencia
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
Bezpečnosť
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
Umelá inteligencia

Bývanie

Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia

Pre kutilov

Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Pripravené na premenu? Takto budú vyzerať najkrajšie beauty looky na Beauty Balle
Móda
Pripravené na premenu? Takto budú vyzerať najkrajšie beauty looky na Beauty Balle
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šialená rýchlosť cestného piráta:
Domáce
Šialená rýchlosť cestného piráta: Na Volve preletel cez mesto vo Veľkom Mederi 111 km/h
ZMENY v energopomoci: Dostanú
Domáce
ZMENY v energopomoci: Dostanú ju aj TIETO byty! Komu po novom energopoukážka nepríde? Dôležitá je TÁTO suma
Napadnutie komentátora Schutza: Plešatý
Domáce
Napadnutie komentátora Schutza: Plešatý a chudý! Polícia zverejnila VIDEO záhadného muža po útoku z Košíc
Dráma vo Veľkej Lomnici:
Domáce
Dráma vo Veľkej Lomnici: Muža napadli psy, zasahovala polícia aj veterinár! Obec bije na poplach

Ďalšie zo Zoznamu