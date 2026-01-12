NATO chce zlepšiť bezpečnostnú situáciu v Arktíde, uviedol Rutte

ZÁHREB - Generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok vyhlásil, že Severoatlantická aliancia pracuje na krokoch, ktoré by podporili bezpečnosť v Arktíde. Agentúra AFP pripomína, že jeho slová prišli v čase, keď sa Európa snaží odvrátiť záujem amerického prezidenta Donalda Trumpa o Grónsko.
„V súčasnosti pracujeme na ďalších krokoch, aby sme sa uistili, že skutočne spoločne chránime to, čo je v stávke,“ povedal Rutte novinárom počas návštevy Chorvátska. „Všetci spojenci sa zhodujú na dôležitosti Arktídy a bezpečnosti Arktídy, pretože vieme, že s otvorením námorných ciest prichádza riziko, že Rusi a Číňania budú aktívnejší,“ vyhlásil generálny tajomník.
Trump chce Grónsko
„Momentálne diskutujeme o ďalšom kroku, ako zabezpečiť, aby mali tieto rozhovory praktické pokračovanie,“ dodal Rutte. Trump počas svojho druhého funkčného obdobia opakovane hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom. Toto autonómne dánske územie s 57.000 obyvateľmi je bohaté na nerastné suroviny a má dôležitý geostrategický význam. Trump deklaruje, že USA potrebujú Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti, a to najmä v dôsledku údajnej hrozby zo strany Ruska a Číny. Na jeho získanie nevylúčil ani použitie vojenskej sily.
Niektorí členovia NATO podľa diplomatických zdrojov AFP navrhujú aj možnosť spustenia novej misie v regióne. Takéto diskusie sú však len v počiatočnom štádiu a na stole nie sú žiadne konkrétne návrhy, dodali diplomati. AFP pripomína, že európski lídri prejavili Dánku v súvislosti s Trumpovými hrozbami podporu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio by sa mal tento týždeň stretnúť so svojimi rezortnými partnermi z Grónska aj Dánska.