Prezidentka Mexika hovorila s Trumpom o bezpečnosti aj obchode s drogami

MEXIKO - Prezidentka Mexika Claudia Sheinbaumová v pondelok oznámila, že viedla so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom dobrý rozhovor o bezpečnosti a úsilí eliminovať obchodovanie s drogami. Lídri diskutovali niekoľko dní po tom, ako prezident USA pohrozil pozemnými útokmi proti drogovým kartelom v Mexiku, informuje agentúra AFP a Reuters.
„Hovorili sme o rôznych témach vrátane bezpečnosti s ohľadom na suverenitu našej krajiny, obmedzenia obchodovania s drogami, obchodu a investícií,“ uviedla Sheinbaumová na platforme X. „Spolupráca a kooperácia so vzájomným rešpektom vždy prinášajú výsledky,“ dodala mexická prezidentka vo svojom príspevku.
Potreba posilnenia spolupráce medzi oboma krajinami
O potrebe posilnenia spolupráce medzi oboma krajinami hovoril v nedeľu aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio so svojím mexickým rezortným partnerom Juanom Ramónom de la Fuentem. Primárnym cieľom takéhoto partnerstva by bolo rozbiť násilné narkoteroristické siete v Mexiku a zastaviť obchodovanie s fentanylom a zbraňami, uviedol vo vyhlásení hovorca amerického rezortu diplomacie Tommy Pigott.
Trump minulý týždeň v rozhovore pre televíziu Fox News povedal, že Mexiko ovládajú kartely, a navrhol, aby USA zaútočili na ich pozemné ciele s cieľom poraziť ich, pripomína Reuters. AFP dodáva, že Mexiko vlani vydalo desiatky vodcov kartelov do Spojených štátov a posilnilo spoluprácu na spoločnej hranici. Sheinbaumová však opakovane vyjadrila nesúhlas s akoukoľvek vojenskou intervenciou zvonku.