TRAGÉDIA v bratislavskej Rači: Polícia našla bezvládne ženské telo pri koľajisku!

BRATISLAVA - V pondelok 23. februára sa polícia na pravé poludnie začala intenzívne zaoberať prípadom nálezu ženského tela bez známok života. Všetky dotyčné zložky dostali telefonický podnet, na ktorý reagovali do niekoľkých minút. Nález bol, žiaľ, potvrdený.
Polícia smutné skutočnosti oznámila na sociálnej sieti.
"Dnes v čase o 12:00 h sme na linke 158 prijali oznámenie o náleze tela ženy bez známok života, ktoré sa malo nachádzať pri koľajisku v mestskej časti Rača. Policajti hodnovernosť tohto oznámenia na mieste potvrdili. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár," zareagovala polícia.
Danou vecou sa podľa polície zaoberajú príslušníci odboru Železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.
