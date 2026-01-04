Nedeľa4. január 2026, meniny má Drahoslav, zajtra Andrea, Artur

Šokujúca správa z Ruska: Moskva pred inváziou vyslala na obežnú dráhu ničivú jadrovú zbraň! TOTO je jej úloha

Štart tajnej družice Kozmos 2553 5. februára 2022 z vojenského kozmodrómu Pleseck v severnom Rusku
Štart tajnej družice Kozmos 2553 5. februára 2022 z vojenského kozmodrómu Pleseck v severnom Rusku (Zdroj: profimedia.sk)
MOSKVA - Vesmír mal zostať neutrálnym územím bez zbraní hromadného ničenia. Najnovšie informácie však naznačujú, že Rusko mohlo tento princíp obchádzať spôsobom, ktorý vyvoláva vážne otázky o budúcnosti bezpečnosti na obežnej dráhe Zeme.

Medzinárodné dohody mali zabrániť tomu, aby sa vesmír stal ďalším bojiskom veľmocí. Vývoj posledných rokov však ukazuje, že tieto pravidlá nemusia byť takou pevnou zárukou, ako sa kedysi zdalo. Po tom, čo Rusko v minulosti demonštrovalo schopnosť zničiť vlastný satelit v rámci testu protisatelitnej zbrane, sa teraz objavili informácie, ktoré posúvajú obavy ešte ďalej.

Podľa portálu Futurism sa v jednom z ruských satelitov má nachádzať cvičný model jadrovej hlavice. Zariadenie má byť súčasťou systému navrhnutého na ničenie iných satelitov, čo by znamenalo zásadný posun smerom k militarizácii vesmíru.

Satelit vypustili krátko pred inváziou

Satelit Kozmos 2553 bol vynesený na obežnú dráhu vo februári 2022, len niekoľko týždňov pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu. Moskva vtedy tvrdila, že ide o technický projekt určený na testovanie „nových palubných prístrojov a systémov“.

Ako však upozorňuje denník The New York Times, americké spravodajské služby dospeli k záveru, že satelit obsahuje tzv. „falošnú hlavicu“ – realistický model jadrovej zbrane. Práve tento detail vyvolal obavy, že nejde len o nevinný technologický experiment, ale o test konceptu vesmírnej zbrane.

Američania ho sledujú od prvého dňa

Kozmos 2553 sa pohybuje vo výške približne 400 kilometrov nad povrchom Zeme, teda vyššie než väčšina bežných satelitov. Od momentu vypustenia je pod nepretržitým dohľadom americkej armády a spravodajských agentúr, ktoré sa snažia odhaliť jeho skutočný účel.

Zistenie, že satelit môže niesť maketu jadrovej hlavice, vyvolalo otázky, či nejde o predstupeň k vývoju jadrovej protisatelitnej zbrane. Takýto systém by mohol v prípade aktivácie vyradiť celé skupiny satelitov naraz.

Rusko vojenské využitie zariadenia dlhodobo odmieta. Pozorovatelia si však všímajú, že po zverejnení informácií o „falošnej hlavici“ Moskva nevydala žiadne konkrétne vyhlásenie, ktoré by tieto podozrenia jednoznačne vyvrátilo.

Úder by nezasiahol Zem ale paralyzoval by svet

Satelit s jadrovou hlavicou na obežnej dráhe by síce nepredstavoval priamu hrozbu pre obyvateľov Zeme, no jeho odpálenie by mohlo mať ničivé dôsledky pre modernú civilizáciu. Výbuch by zničil alebo vážne poškodil okolité satelity, na ktorých je dnes závislá komunikácia, navigácia, meteorológia aj vojenské systémy.

História ponúka varovný príklad. V roku 1962 Spojené štáty uskutočnili jadrový test vo vesmíre, pri ktorom vznikol silný elektromagnetický impulz. Ten síce nespôsobil globálnu katastrofu, no na Havaji dočasne vyradil verejné osvetlenie a poškodil elektroniku.

Práve tieto skúsenosti viedli k podpisu Zmluvy o vesmíre z roku 1967, ktorá výslovne zakazuje umiestňovanie zbraní hromadného ničenia na obežnú dráhu Zeme.

Vesmír ako nové bojisko veľmocí

Odborníci upozorňujú, že prípad satelitu Kozmos 2553 môže byť signálom návratu veľmocenského súperenia do vesmíru. S rastúcim počtom civilných aj vojenských satelitov na nízkej obežnej dráhe sa zvyšuje aj riziko, že konflikt medzi štátmi sa presunie mimo atmosféry.

Otázka už podľa analytikov neznie, či sa vesmír dá militarizovať, ale či sa to podarí včas zastaviť skôr, než sa stane ďalším frontom globálneho napätia.
 

