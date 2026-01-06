MIMORIADNE Radikálne kroky Trumpa vo Venezuele: Žiadne voľby a strata ropných tankerov!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok v rozhovore pre televíziu NBC News vyhlásil, že Spojené štáty nie sú vo vojne s Venezuelou. Doplnil, že v krajine sa po zajatí tamojšieho prezidenta Nicolása Madura v najbližších 30 dňoch nebudú konať nové voľby.
6:54 Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v nadväznosti na zajatie venezuelského prezidenta Nicolása Madura pripravuje predbežné plány na znovuotvorenie svojho veľvyslanectva v Caracase. Pre agentúru AP to v pondelok uviedol anonymný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničia.
6:30 Do venezuelskej metropoly Caracas počas sobotňajšej operácie s cieľom zajať tamojšieho prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú vstúpilo takmer dvesto príslušníkov americkej armády, oznámil v pondelok minister obrany USA Pete Hegseth. Informuje správa agentúry AFP.
6:25 Kolumbijská vláda chce pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi v boji proti obchodovaniu s drogami. Uviedli to v pondelok v spoločnom videu tamojší ministri spravodlivosti a vnútra Andrés Idárraga a Armando Benedetti, píše správa agentúry Reuters „Kolumbijská vláda dala vláde USA vedieť, že budeme naďalej koordinovať kroky a spolupracovať v boji proti obchodovaniu s drogami,“ vyhlásili ministri. Benedetti doplnil, že protidrogové operácie budú cieliť na drogové laboratória, zločinecké organizácie a ich tábory. „Budeme naďalej klásť dôraz na boj proti tejto pliage, najmä na kolumbijsko-venezuelskej hranici,“ dodal Idárraga.
6:20 Vo venezuelskom hlavnom meste Caracas v pondelok tisíce ľudí žiadali prepustenie zadržaného prezidenta Nicolása Madura. Informovala o tom agentúra AFP. Demonštranti sa zhromaždili pred budovou venezuelského Národného zhromaždenia v čase, keď vo vnútri viceprezidentka Delcy Rodriguezová skladala prísahu ako dočasná prezidentka štátu. Najvyšší súd jej už v sobotu nariadil, aby na seba dočasne prevzala Madurove právomoci.
6:10 Neďaleko prezidentského paláca Miraflores vo venezuelskom Caracase sa podľa svedkov agentúr AFP a BNO News v pondelok večer miestneho času strieľalo. Podľa zdroja z prostredia venezuelskej vlády je situácia pod kontrolou. Zdroj agentúry AFP uvádza, že nad prezidentským palácom okolo 20.00 h miestneho času (01.00 h SEČ) spozorovali neznáme drony, po ktorých začali bezpečnostné zložky strieľať. Na sociálnych sieťach sa objavili videá, na ktorých vidieť jednotky strieľať na drony pištoľami a zrejme i protilietadlovými zbraňami.
aktualizované 6:00 Najmenej 16 ropných tankerov, na ktoré sa vzťahujú sankcie Spojených štátov, zmizlo z venezuelských prístavov od zadržania prezidenta Venezuely Nicolása Madura zo strany USA. V pondelok o tom informoval denník The New York Times (NYT). Podľa denníka existujú náznaky, že lode sa zrejme pokúsili obísť námornú blokádu USA týkajúcu sa vývozu venezuelskej ropy, ktorú v decembri oznámil americký prezident Donald Trump. Na 15 týchto tankerov za vzťahujú sankcie za prevoz iránskej alebo ruskej ropy.
Spojené štáty nie sú vo vojne s Venezuelou
Trump trval na tom, že Spojené štáty nie sú vo vojne s Venezuelou. „Nie, nie sme. Sme vo vojne s ľuďmi, ktorí predávajú drogy. Sme vo vojne s ľuďmi, ktorí vyprázdňujú svoje väznice do našej krajiny, vyprázdňujú svojich drogovo závislých a vyprázdňujú svoje psychiatrické liečebne do našej krajiny,“ uviedol. Dohliadať na ďalšie americké kroky vo Venezuele majú podľa slov amerického prezidenta okrem neho napríklad minister zahraničia Marco Rubio, minister obrany Pete Hegseth, poradca Bieleho domu Stephen Miller či viceprezident J.D. Vance. Pri otázke, kto má v konečnom dôsledku posledné slovo, Trump rázne odpovedal, že on.
„Najprv musíme tú krajinu dať do poriadku. Nemôžeme tam mať voľby. Ľudia nemôžu voliť. Nie, bude to trvať nejaký čas. Musíme krajinu ošetriť, aby sa opäť uzdravila,“ odpovedal americký prezident na otázku o možnosti organizácie volieb v priebehu nasledujúceho mesiaca. Podľa Trumpa by Spojené štáty mohli dotovať ropné spoločnosti v snahe obnoviť energetickú infraštruktúru Venezuely, čo by vraj mohlo trvať menej ako 18 mesiacov. „Myslím si, že to dokážeme aj za kratší čas, ale bude to stáť veľa peňazí. Bude potrebné minúť obrovské množstvo peňazí a ropné spoločnosti ich minú a potom im to preplatíme my alebo to uhradíme z výnosov,“ vyhlásil šéf Bieleho domu.
USA obviňujú Madura
Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku a odviezli ich z vlasti. Madurovci v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro tvrdí, že je nevinný. Spojené štáty obviňujú Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami. Podľa USA stojí na čele Kartelu sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.