Madurova teplákovka je po jeho zadržaní na roztrhanie: Z venezuelského diktátora je zo dňa na deň MÓDNA ikona!

CARACAS/NEW YORK - Venezuelský diktátor a aktuálne zadržaný prezident Nicolás Maduro sa len vďaka zásahu americkej jednotky Delta Force dostal do nechceného popredia. Presnejšie - jeho zovňajšok. Tepláková súprava, v ktorej ho na sociálnej sieti ponižujúco zvečnil americký prezident Donald Trump sa už mnohým zapísala navždy do hláv. A to až tak, že ľudia zatúžili po teplákovej súprave, ktorú Maduro na fotografii z prevozu do New Yorku má.
Ide o populárnu módnu značku Nike, ktorá za poslednú sobotu získala veľkú pozornosť na internete. Nákupu jej produktu sa venoval rekordný počet užívateľov internetu. Mali záujem o konkrétny kus a nebola to náhoda.
Ľudia na internete sa zbláznili
Ľudia ako šialení začali do košíka hádzať teplákovú súpravu, v ktorej bol zvečnený Maduro pri prevoze do USA. Dá sa povedať, že po veľkostiach 3XL sa len tak zaprášilo. Fotka vznikla konkrétne na plavidle USS Iwo Jima. Maduro ma na zábere okuliare, plastovú fľašu v ruke a spomínanú teplákovú súpravu od Niké.
V Madurovom prípade ide konkrétne o produkt Nike Tech Fleece, ktorý prišiel na trh ešte v roku 2013. Nie je to pritom lacný špás, pretože celá teplákovka stojí v prepočte vyše 220 eur.
Madurov únos a očakávaný súdny proces
Nicolás Maduro je momentálne v Spojených štátoch amerických, kde v newyorskom Brooklyne čaká na proces, kde je obžalovaný z narkoterorizmu a pašovania drog. Pred odvedením do väznice bol venezuelský prezident nakrátko v sídle Úradu pre kontrolu drog (DEA). Biely dom na sociálnych sieťach zverejnil video Madura, kráčajúceho práve v sídle DEA, pričom venezuelský prezident hovorí: „Dobrú noc. Šťastný nový rok.“. Madura zadržali spolu s jeho manželkou.
Spomínanej operácii predchádzali mesiace napätia medzi Spojenými štátmi a Venezuelou. Od leta 2025 Spojené štáty výrazne posilnili svoju vojenskú prítomnosť v blízkosti Venezuely vrátane vyslania lietadlovej lode, vojnových lodí a moderných stíhačiek do Karibiku.