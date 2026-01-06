Utorok6. január 2026, meniny má Antónia, zajtra Bohuslava, Atila

TISÍCE Američanov uviazli v Karibiku! Trumpov útok na Venezuelu prerušil VŠETKY lety nad regiónom

Zaplnená letisková hala v Martiniku. USA v celom regióne prerušili lety. Na cestu domov čaká tisíce Američanov.
Zaplnená letisková hala v Martiniku. USA v celom regióne prerušili lety. Na cestu domov čaká tisíce Američanov. (Zdroj: SITA/AP/Matias Delacroix)
PORTORIKO – Spojené štáty sa počas víkendu odhodlali k rýchlemu útoku na juhoamerickú Venezuelu. Jej dlhoročného prezidenta a najsilnejšieho muža v krajine zadržali americké sily. Problémom. Náhle zmena v krajine spôsobila aj kolaps v doprave. Vzdušný priestor nad Venezuelou je nadmieru nebezpečným miestom, čo ovplyvnilo aj dovolenkárov v Karibiku.

Po tom, ako Spojené štáty podnikli počas uplynulého víkendu sériu nečakaných leteckých útokov na Venezuelu, nastal kolaps v medzinárodnej leteckej doprave. Tím prezidenta Donalda Trumpa úspešne zajal prezidenta Venezuely Nicolása Madura, no na druhej strane prerušil plány tisíce Američanov, ktorí trávli sviatky v Karibiku. 

MIMORIADNE Trump vyhlásil, že USA riadia Venezuelu po zatknutí Madura! Hovorí už aj o Grónsku

Americký minister dopravy Sean Duffy už v sobotu 3. januára uzavrel vzdušný priestor nad celým regiónom. Predišlo sa tak možným katastrofickým scenárom stretu s dopravnými lietadlami. Mnohé lety tak museli byť prerušené. 

Na ostrovoch uviazli celé rodiny aj študenti 

Poškodeným je aj zubár z New Yorku Derek Faktor, ktorý sa denník NY Post vyjadril, že jeho celá rodina je teraz pre udalosti vo Venezuele v podstate uväznená na ostrovoch Sv. Krištof a Nevis neďaleko Portorika. 

"Naša malá dcérka je trochu chorá. Robíme, čo môžeme, ale letecká spoločnosť United Airlines neponúka žiadne odlety až do 15. januára. Do oblasti neboli vyslané ani repatriačné lety. Nedáva to žiadny zmysel," uviedol zubár Derek. 

Prerušenie letov zasiahlo aj manažéra nemenovanej softvérovej spoločnosti Loua Levina. S manželkou a tromi deťmi uviazli v Portoriku, pretoýe im zrušili let do Washingtonu D.C. Spiatočný let, ktorý je naplánovaný až na budúc sobotu, zarezerovovla pre seba aj rodinu len vďaka ineternetu v mobile. 

Problém má aj niekoľko študentov lekárskej fakulty Rossovej univerzity na Floride. "Len čakáme a nič viac nevieme. Je to pre nás stresujúce. V pondelok nám už začína semester," uviedla jedna zo študentiek Catalina Rodriguezová. 

USA prerušili letovú prevádzku nad Portorikom, Panenskými ostrovmi, Arubou a ďalšími destináciami severne od Venezuely. Najviac to zasiahlo prvú spomínanú ostrovnú krajinu. Len v sobotu 3. januára bolo na medzinárodnom letisku v San Juan zrušených viac ako 300 letov. 

