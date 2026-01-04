Nedeľa4. január 2026, meniny má Drahoslav, zajtra Andrea, Artur

Veľmoci si robia, čo chcú! VIDEO Premiér reaguje na zásah vo Venezuele... Bez servítky, Slovensko nezmôže nič

Robert Fico AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (3)
Robert Fico (Zdroj: Repro foto Facebook/Robert Fico)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) nikdy nepoľaví pri mierových aktivitách. Vynaloží všetky skúsenosti na to, aby Slovensko nebolo nikdy zatiahnuté do žiadneho „vojenského dobrodružstva“. Uviedol to v nedeľu vo videu na sociálnej sieti. Zároveň odsúdil a odmietol útok USA na Venezuelu.

„Mier nie je sprofanované slovo, musí byť podstatou nášho bytia, našej práce. (...) Aj keď musím niekedy vynakladať veľké úsilie na riešenie konfliktov, ako predseda vlády som tu na to, aby prvoradou povinnosťou každého jedného člena vlády bolo dôsledné plnenie schváleného programu vlády. Takúto povinnosť si však môžeme plniť len v mierových podmienkach. Mier nie je všetko, ale bez mieru je všetko ničím,“ skonštatoval Fico.

VIDEO Stanovisko predsedu vlády SR Roberta Fica k situácii vo Venezuele:

Stanovisko predsedu vlády SR Roberta Fica k situácii vo Venezuele (Zdroj: Úrad vlády SR)

Veľmoci si podľa premiéra dnes robia čo chcú. Tvrdí, že úplne vymazali existenciu medzinárodného práva a nevyhnutnosť jeho dodržiavania. „OSN je bohužiaľ na kolenách a Bezpečnostná rada OSN bez reformy a dôsledného posilnenia jej právomocí je úplne bezzubá,“ podotkol.

Slovensko nezmôže nič, pripúšťa zhoršenie vzájomných slovensko-amerických vzťahy

Predseda vlády SR si myslí, že taká malá krajina, akou je Slovensko, nezmôže nič a môže sa len neveriacky pozerať na to, čo sa medzi USA a Venezuelou deje. Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi uznáva, že svoje rozhodnutie falošne neodôvodňoval potrebou šíriť demokraciu či chrániť ľudské práva.

Fico v súvislosti so Spojenými štátmi poukázal na pripravenú medzivládnu dohodu o spolupráci medzi USA a Slovenskom v jadrovej oblasti. Na dohode Ficovi záleží, pretože SR chce stavať nový jadrový blok v Jaslovských Bohuniciach. „Vyzeral by som však smiešne a nedôveryhodne, keby som po stiahnutí vojakov z Iraku, po vetovaní povinných kvót, odmietnutí vojnovej pôžičky pre Ukrajinu a opakovaných vyhláseniach, že použitie ruskej vojenskej sily na Ukrajine je porušením medzinárodného práva, v prípade Venezuely účelovo mlčal,“ poznamenal premiér. Preto „toto ďalšie americké ropné dobrodružstvo“ Fico odsúdil a odmietol. Urobil tak podľa vlastných slov aj za cenu, že jeho jasný a konzistentný postoj môže na určitý čas politicky zhoršiť vzájomné slovensko-americké vzťahy.

Robiť politiku na všetky štyri svetové strany je najpragmatickejšie

„Tu pre mňa neexistuje žiadna výhybka. Ak americký prezident bez zábran pomenoval, o čo mu vo Venezuele ide, ako predseda vlády suverénnej krajiny rešpektujúcej medzinárodné právo mám povinnosť otvorene vysloviť svoj názor,“ dodal predseda vlády.

Zároveň považuje rozhodnutie robiť politiku na všetky štyri svetové strany za daných okolností za najpragmatickejšie a pre Slovensko najprínosnejšie riešenie. „Musíme si strážiť vlastné národnoštátne záujmy, pozorne sledovať vývoj na medzinárodnej scéne, chrániť suverenitu a národnú identitu. Toto všetko len a len na princípe dôsledného dodržiavania medzinárodného práva a na základe reformy OSN, ku ktorej, verím, že skôr alebo neskôr príde,“ povedal Fico.

Nikto nie je bez ohrozenia

Svetové udalosti podľa neho potvrdzujú, že nikto, ani ten slabší, nie je bez ohrozenia. Nemá tiež význam „lepiť sa na jednu alebo druhú veľmoc“. „Pre nás, Slovensko, je najlepšou zárukou multipolárny svet založený na dobrých a priateľských vzťahoch so všetkými, ktorí o takéto vzťahy majú záujem a bez ohľadu na to, či sú na západe, východe, severe či juhu,“ poznamenal premiér. Poukázal tiež na druhú svetovú vojnu, ktorá sa začala lokálnymi konfliktami a tie viedli k „svetovému výbuchu“. „Na začiatku roka 2026 sme v podobnej situácii. O to viac treba nahlas hovoriť o mieri,“ dodal Fico

EÚ má moc urobiť niečo na nápravu porušenia medzinárodného práva

Európska únia (EÚ) má moc urobiť niečo na nápravu porušenia medzinárodného práva v prípade Venezuely. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že Slovensko nevie urobiť nič viac okrem vyjadrenia jasných stanovísk. „Európska únia má podstatne väčší počet obyvateľov ako Spojené štáty. Je ekonomicky mimoriadne silná. Keby tento potenciál riadne využívala, jej hlas by bol veľmi zvučný a viedol by často k náprave hrubého ignorovania medzinárodného práva,“ povedal Fico.

Premiér SR Robert Fico.
Zobraziť galériu (3)
Premiér SR Robert Fico.  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Tvrdé postoje Únie by mohli mať podľa neho silný preventívny účinok a odstrašiť „pokušiteľov o dobrodružstvá na medzinárodnej scéne“. Premiér podľa vlastných slov dlhé roky volá po tom, aby mala EÚ vlastnú zahraničnú politiku a vymanila sa spod vplyvu USA. Vzťahy medzi Úniou a Spojenými štátmi americkými by nemali byť vzťahmi nadradenosti a podradenosti, ale vzájomne výhodnej spolupráce od začiatku konfliktu na Ukrajine. „V zahraničnej politike Európskej únie dominuje len nenávisť a slabosť. Voči Rusku, ktoré v inštitúciách EÚ požíva neuveriteľnú a nepochopiteľnú nenávisť, je Európska únia v protiruských postojoch schopná zájsť na kraj priepasti so schválenou vojnovou pôžičkou,“ skonštatoval premiér.

EÚ má stále možnosť spamätať sa

Európska únia môže byť podľa Fica silná a pritom skutočne demokratická a spravodlivá. „Únia však dnes vlastnými chybami tieto kritériá nespĺňa,“ poznamenal. Predseda vlády si zároveň myslí, že EÚ má stále možnosť spamätať sa a stať sa skutočnou svetovou veľmocou, ktorá bude demokratická a spravodlivá. „Európska únia je náš životný priestor. Vo svojej praktickej politike urobím z pozície predsedu vlády malej krajiny všetko, aby sa dôveryhodnosť a akcieschopnosť Európskej únie ďalej nepodkopávali,“ deklaroval.

Premiér tvrdí, že národné záujmy veľkých členských štátov dominujú nad záujmami celej inštitúcie. „Nevieme tolerovať suverénnu národnú politiku, iný suverénny názor. Ak v niektorej krajine vyhrá voľby ten, kto vyhrať nemal, okamžite sa spúšťa mechanizmus spochybňovania výsledkov volieb,“ skonštatoval s tým, že EÚ používa aj dvojaký meter na krajiny zaujímajúce sa o vstup do Únie.

Viac o téme: Robert FicoSlovenskoVenezuelaPremiérNicolás Maduro
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Deň po americkom útoku
Deň po americkom útoku a zajatí Madur: Vo Venezuele vládne napätý pokoj, píše AP
Zahraničné
Marco Rubio
Rubio otvorene: USA budú posudzovať vedenie Venezuely podľa činov, očakávajú zmeny
Zahraničné
Kolumbia uzavrela pozemné hranice
Kolumbia uzavrela pozemné hranice s Venezuelou: Ministerstvo varuje Slovákov, do krajiny necestujte!
Domáce
Sledujeme ONLINE MIMORIADNE Maduro v putách
MIMORIADNE Maduro v putách a vo väzení! Trump POHROZIL viceprezidentke Venezuely: Môžete dopadnúť HORŠIE ako on
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Obyvatelia Bratislavy môžu využiť drevené ohrádky OLO určené pre zber vianočných stromčekov
Obyvatelia Bratislavy môžu využiť drevené ohrádky OLO určené pre zber vianočných stromčekov
Správy
Stanovisko predsedu vlády SR Roberta Fica k situácii vo Venezuele
Stanovisko predsedu vlády SR Roberta Fica k situácii vo Venezuele
Správy
Oklamčák je 45 rokov ženatý, no žije ako SLOBODNÝ: V spoločnosti s inými ženami! Čo na to manželka?
Oklamčák je 45 rokov ženatý, no žije ako SLOBODNÝ: V spoločnosti s inými ženami! Čo na to manželka?
Prominenti

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Robert Fico
Veľmoci si robia, čo chcú! VIDEO Premiér reaguje na zásah vo Venezuele... Bez servítky, Slovensko nezmôže nič
Domáce
FOTO Príchod nového roka oslávili
Príchod nového roka oslávili memečkári VTIPMI: Tieto kúsky nebudete vedieť predýchať!
Domáce
Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Urobím všetko pre to, aby Slovensko ostalo mimo vojny, tvrdí Fico: Varuje pred napätím vo svete
Urobím všetko pre to, aby Slovensko ostalo mimo vojny, tvrdí Fico: Varuje pred napätím vo svete
Bratislava

Zahraničné

Svetová veľmoc má budovať
Svetová veľmoc má budovať armádu SUPERVOJAKOV! Nemajú cítiť chlad ani bolesť, dokážu prežiť atómovú vojnu
Zahraničné
Brutálna vražda! Muž zabil
Brutálna vražda! Muž zabil nožom ženu, s ktorou býval: K činu sa priznal!
Zahraničné
Sledujeme ONLINE MIMORIADNE Maduro v putách
MIMORIADNE Maduro v putách a vo väzení! Trump POHROZIL viceprezidentke Venezuely: Môžete dopadnúť HORŠIE ako on
Zahraničné
FOTO Policajti už druhý deň
Policajti už druhý deň riešia BRUTÁLNU vraždu ženy: Vrah jej odsekol hlavu! Časť tela stále chýba
Zahraničné

Prominenti

Miley Cyrus s mamou
Miley Cyrus s mamou na červenom koberci: FOTO Vyzerali ako SESTRY!
Zahraniční prominenti
Obrovská radosť slovenskej speváčky:
Obrovská radosť slovenskej speváčky: So známym futbalistom čakajú druhé dieťa!
Domáci prominenti
Krištof Kelíšek ako Thomas
Mladá hviezda z markizáckeho Dunaja: TAKTO vyzerá bez nacistickej uniformy!
Domáci prominenti
Štefan Skrúcaný a Jozef
Oklamčák je 45 rokov ženatý, no žije ako SLOBODNÝ: V spoločnosti s inými ženami! Čo na to manželka?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tešíte sa, že denne
Tešíte sa, že denne urobíte dosť krokov? Len či ich robíte správne: Pýtajú sa vedci so šokujúcimi zisteniami
vysetrenie.sk
Jednovaječné dvojčatá zdieľajú jedného
Jednovaječné dvojčatá šokujú svet: Zdieľajú jedného muža, posteľ aj plány na spoločné tehotenstvo!
Zaujímavosti
Tichá IGNORÁCIA! Jazvečík sa
Tichá IGNORÁCIA! Jazvečík sa otočil chrbtom k majiteľke, aby ju potrestal: Skutočný dôvod jeho trucovania? Zasmejete sa
Zaujímavosti
Proroctvo japonskej Baby Vangy
Proroctvo japonskej Baby Vangy šokujú: Rok 2030 bude HROZIVÝ! Predpovedala pandémiu... TO, čo príde, bude ešte HORŠIE
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk

Ekonomika

Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)

Varenie a recepty

Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Výber receptov
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Výber receptov

Šport

Olympijský víťaz po škandále znovu šokoval: Je to také zlé, až je to trápne! Veľmoc na kolenách
Olympijský víťaz po škandále znovu šokoval: Je to také zlé, až je to trápne! Veľmoc na kolenách
Zimné športy
Súperka, ktorá pozná pocity Petry Vlhovej: Taliansko sa dočkalo obrovskej novinky
Súperka, ktorá pozná pocity Petry Vlhovej: Taliansko sa dočkalo obrovskej novinky
ZOH 2026 Miláno Cortina
Aj Shiffrinová sa dá zastaviť! Napriek neuveriteľnej jazde ju predbehla fantastická víťazka
Aj Shiffrinová sa dá zastaviť! Napriek neuveriteľnej jazde ju predbehla fantastická víťazka
Lyžovanie
Manchester City – Chelsea FC: Online prenos zo šlágra 20. kola Premier League
Manchester City – Chelsea FC: Online prenos zo šlágra 20. kola Premier League
Premier League

Auto-moto

TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Nový rok, nový smer. Prečo je január najlepší čas urobiť kariérne rozhodnutie, ktoré odkladáte už roky
Nový rok, nový smer. Prečo je január najlepší čas urobiť kariérne rozhodnutie, ktoré odkladáte už roky
Rady, tipy a triky
Ako si udržať produktivitu počas celého roka: Tajomstvá, ktoré fungujú
Ako si udržať produktivitu počas celého roka: Tajomstvá, ktoré fungujú
Motivácia a produktivita
Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Kariérny rast
Šialené trendy v pracovnom svete 2026, ktoré zmenia všetko, čo poznáme
Šialené trendy v pracovnom svete 2026, ktoré zmenia všetko, čo poznáme
Trendy na trhu práce

Technológie

Takmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to deje
Takmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to deje
Veda a výskum
Rozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotky
Rozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotky
Návody
Potrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútu
Potrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútu
Návody
Ozempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiu
Ozempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiu
Veda a výskum

Bývanie

5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac

Pre kutilov

Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Začiatkom roka mi prišiel do života starší muž: Myslela som si, že ho milujem, no vyviedol ma z omylu
Partnerské vzťahy
Začiatkom roka mi prišiel do života starší muž: Myslela som si, že ho milujem, no vyviedol ma z omylu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Svetová veľmoc má budovať
Zahraničné
Svetová veľmoc má budovať armádu SUPERVOJAKOV! Nemajú cítiť chlad ani bolesť, dokážu prežiť atómovú vojnu
Robert Fico
Domáce
Veľmoci si robia, čo chcú! VIDEO Premiér reaguje na zásah vo Venezuele... Bez servítky, Slovensko nezmôže nič
Príchod nového roka oslávili
Domáce
Príchod nového roka oslávili memečkári VTIPMI: Tieto kúsky nebudete vedieť predýchať!
MIMORIADNE Maduro v putách
Zahraničné
MIMORIADNE Maduro v putách a vo väzení! Trump POHROZIL viceprezidentke Venezuely: Môžete dopadnúť HORŠIE ako on

Ďalšie zo Zoznamu