Deň po americkom útoku a zajatí Madur: Vo Venezuele vládne napätý pokoj, píše AP

CARACAS- Vo Venezuele dnes vládne napätý pokoj, napísala agentúra AP. V hlavnom meste Caracasu bolo podľa nej v nedeľu ráno miestneho času nezvyčajné ticho a pohybovalo sa tam len málo vozidiel. Obchody so zmiešaným tovarom, čerpacie stanice a ďalšie podniky boli väčšinou zatvorené. Príslušníci amerických špeciálnych síl v sobotu po prekvapivom útoku zajali a z krajiny odviezli prezidenta Nicolása Madura aj s jeho ženou. Teraz sú vo väznici v USA.
Stavebný robotník Daniel Medalla dnes v Caracasu agentúre AP povedal, že ulice sú podľa neho prevažne prázdne nie preto, že by sa ľudia obávali ďalšieho útoku, ale preto, že sa boja represií zo strany režimu, ak sa odvážia oslavovať. Vláda už vlani tvrdo zasiahla proti nenásilným protestom proti prezidentským voľbám, ktoré opozícia a západné štáty považujú za zmanipulované v Madurov prospech. "Túžili sme po tom," povedal šesťdesiatšesťročný Medalla o Madurovom konci na čele štátu. Krátko predtým pred katolíckym kostolom viacerým farníkom oznámil, že opäť nebude ranná omša.
Venezuelčania, ktorých už v sobotu oslovila španielska televízia TVE, najčastejšie vyjadrovali obavy z toho, čo bude ďalej. "Niektorí si išli nakúpiť do supermarketov či lekární, z ktorých ale mnohé zostávajú zatvorené," uviedla venezuelská novinárka Carolina Alcaldeová, ktorá žije v Caracase. Veľa ľudí si podľa nej už urobilo zásoby jedla na niekoľko týždňov. Ďalší novinár z Caracasu Juan Carlos Rozo španielskej televízii povedal, že v krajine je teraz obmedzené zhromažďovanie a v uliciach je mnoho vojenských kontrolných stanovíšť, ktoré monitorujú pohyb obyvateľov. To podľa neho spolu s neistotou ohľadom ďalšieho vývoja zatiaľ bráni veľkým oslavám, alebo naopak protestom.
Oslavovali už v sobotu
Venezuelčania v zahraničí ale podľa agentúry EFE pád Madurovho režimu už v sobotu oslavovali, hoci zatiaľ nie je jasné, kto po ňom prevezme moc v krajine. "Po toľkých rokoch diktatúry nastal čas, aby zatkli tú krysu a všetkých jeho kumpánov. Venezuela je slobodná! Teraz konečne môžeme obísť svoje rodiny, ktoré sme toľko rokov nevideli," povedal EFE v Santiagu de Čile Alfonso González, ktorý žije v Čile osem rokov.
Americký prezident Donald Trump v sobotu bez podrobností naznačoval, že USA budú krajinu dočasne riadiť. Uviedol tiež, že chce ropným spoločnostiam z USA dočasne vo Venezuele umožniť ťažbu. Trump tiež vyhlásil, že venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyjadrila pripravenosť spolupracovať s Washingtonom. Na adresu opozičnej líderky Maríi Coriny Machadovej, ktorá vlani dostala Nobelovu cenu za mier, americký prezident povedal, že "nemá vo svojej krajine dostatok podpory a rešpektu".