Trump si po Venezuele robí ZÁLUSK na ďalšie územie! Šokujúca MAPA na sociálnej sieti: Okamžitá REAKCIA

WASHINGTON - Spojené štáty potrebujú Grónsko, vyhlásil dnes americký prezident Donald Trump v rozhovore s magazínom The Atlantic. Grónsko je územie Dánska, ktoré je rovnako ako USA členom NATO. Trump svoj záujem o získanie tohto ostrova dáva najavo dlhodobo, proti čomu sa Dánsko opakovane ohradzuje.
Téma sa teraz znovu objavila po americkom útoku vo Venezuele, pri ktorom americké špeciálne sily zajali a do USA previezli tamojšieho autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura. "Grónsko potrebujeme, rozhodne," povedal Trump magazínu a dánsky ostrov opísal ako obklopený ruskými a čínskymi loďami. Už v sobotu, teda v deň americkej intervencie vo Venezuele, konzervatívna influencerka Katie Millerová, ktorá v rokoch 2017 až 2019 pracovala na viacerých pozíciách pre prvú Trumpovu administratívu, zverejnila na sieti X obrázok mapy Grónska vo farbách americkej vlajky s komentárom "Čoskoro".
Krátko potom sa proti podobným prejavom na rovnakej sieti ohradil dánsky veľvyslanec v USA Jesper Møller Sørensen. "Sme blízki spojenci a ako takí by sme mali aj naďalej spolupracovať. Bezpečnosť USA je tiež bezpečnosťou Grónska a Dánska. Grónsko je už súčasťou NATO," uviedol diplomat. Dánsko a USA podľa veľvyslanca spolupracujú na zaistení bezpečnosti v Arktíde. Ďalej pripomenul, že Dánsko v roku 2025 na tento účel vyčlenilo 13,7 miliardy USD. "Pretože našu spoločnú bezpečnosť berieme vážne. A áno, očakávame plné rešpektovanie územnej celistvosti Dánskeho kráľovstva," dodal.
Plány zdôvodňuje národnou bezpečnosťou USA
Trump svoje plány na získanie Grónska, pri ktorých predtým nevylučoval ani nasadenie vojenskej sily, už skôr zdôvodňoval národnou bezpečnosťou USA. Ostrov s rozlohou 2,17 milióna kilometrov štvorcových má strategický význam a zároveň disponuje veľkým nerastným bohatstvom.
Ostrov obývaný približne 56.000 ľuďmi býval do 50. rokov 20. storočia dánskou kolóniou a v roku 1979 získal čiastočnú autonómiu, keď vznikol jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraničné záležitosti, obranu či menovú politiku Grónska. V roku 2009 získalo Grónsko možnosť vyhlásiť plnú nezávislosť na základe referenda.