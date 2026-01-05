Pondelok5. január 2026, meniny má Andrea, Artur, zajtra Antónia

Americký vpád v Caracase spustil na internete vlnu HOAXOV: TOMUTO všetkému ľudia uverili, aj kvôli AI

(Zdroj: TASR/AP Photo/Yuki Iwamura, X/The White House)
TASR, ČTK

LISABON - Na sociálnych sieťach sa šíria desiatky falošných fotografií a videí údajne zachytávajúcich americkú vojenskú operáciu, pri ktorej bol zadržaný venezuelský prezident Nicolás Maduro. Ide najmä o archívne zábery a snímky vytvorené pomocou umelej inteligencie (AI). Uviedla to v nedeľu portugalská overovacia platforma Lusa Verifica.

Podľa Lusa Verifica sa medzi šírenými snímkami objavilo viacero rozdielnych verzií údajnej fotografie Madura v sprievode príslušníkov amerických špeciálnych jednotiek vedľa prúdového lietadla. Medzi falzifikáty patrili aj zábery zakrvaveného Madura, údajne prepravovaného v americkom vojenskom lietadle alebo zadržaného v uniforme. 

Viaceré zo snímok zdieľali známe politické osobnosti, politické strany aj médiá v rôznych krajinách. Medzi nimi napríklad aj Flávio Bolsonaro, syn bývalého brazílskeho prezidenta.

Overovatelia faktov však zistili, že mnohé z týchto záberov boli vytvorené umelou inteligenciou. Poukazujú na to viaceré nezrovnalosti a detaily typické pre AI generované snímky. Jedna z najstarších verzií obsahovala aj neviditeľný vodoznak SynthID, ktorý používa nástroj spoločnosti Google na označovanie AI obsahu. Z tejto snímky následne vznikli ďalšie upravené verzie, ktoré sa napriek tomu šírili ako „oficiálne fotografie“.

Falošné videá a archívne snímky

Na internete sa po americkom údere na Venezuelu objavili videá vytvorené s pomocou nástrojov AI, ktoré tvrdia, že zachytávajú útok na Caracas. Ďalšie vygenerované videá a snímky uvádzajú, že sú na nich agenti americkej Agentúry pre boj proti narkotikám (DEA), ktorí zatýkajú Madura. Spojené štáty, ktoré Madura neuznávajú za hlavu štátu, prezidentovo odvlečenie z krajiny označujú za zatknutie.

Len niekoľko minút po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil Madurovo dopadnutie a odvezenie z krajiny, bolo zverejnené video, na ktorom dvaja pracovníci DEA stoja po boku venezuelského prezidenta. S pomocou nástroja SynthAI od spoločnosti Google, ktorá v obsahu vytvorenom s jej AI zanecháva neviditeľné vodoznaky, je možné pravosť overiť.

Vodoznaky sú vo výtvore zistiteľné aj vtedy, ak prejde úpravou či dátovou kompresiou. Falošné snímky odhalil aj chatbot Grok od X. Wired rovnako uviedol, že chatbot ChatGPT najskôr v sobotu ráno vehementne odmietal, že by Maduro vôbec padol do zajatia. Jedno z umelo vytvorených videí vydávajúcich sa za záznam Madurovho zajatia získalo na TikToku stovky tisíc zhliadnutí. Podobné videá sa objavili tiež na X.

Úplne rutinnou záležitosťou je podľa Wired šírenie starých záznamov, ktoré sa vydávajú za aktuálne dianie v Caracase. Na sociálnych sieťach sa opakovane objavovali aj staré videá z protestov vo Venezuele, vojenských cvičení v USA či útokov Iránu na Izrael z roku 2024, ktoré boli mylne prezentované ako zábery zo zásahu v Caracase.

Falošné snímky pomáhala šíriť okrem iného influencerka Laura Loomerová, ktorá je Trumpovou podporovateľkou. Na sieti X napísala, že po zajatí Madura začali obyvatelia Venezuely strhávať portréty a plagáty s podobizňou autoritárskeho prezidenta a oslavovať v uliciach. Záznam takéhoto správania ľudí v uliciach, ktorý však pochádzal už z roku 2024, Loomerová nakoniec vymazala. Jedno z videí, ktoré sa vydávalo za americký útok na Caracas, dosiahlo na X vyše dva milióny zhliadnutí. Záznam, ako Wired uviedol, sa pritom pôvodne objavil na TikToku v decembri 2025.

Prvú oficiálnu fotografiu zverejnil Trump

Prvú oficiálnu fotografiu Madura v americkej väzbe zverejnil až v sobotu popoludní americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti Truth Social. Neskôr ju na platforme X zdieľal aj Biely dom. Na snímke je Maduro s prekrytými očami, s ochrannými slúchadlami a rukami v putách, v ktorých drží plastovú fľašu, oblečený v teplákovej súprave.

Americký vpád v Caracase
 (Zdroj: X/The White House)

Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa bola fotografia zhotovená na palube lode amerického námorníctva USS Iwo Jima. V nedeľu sa následne objavili autentické fotografie a videá z Madurovho príchodu do New Yorku, kde má čeliť súdnemu procesu.

Lusa Verifica uzavrela, že hoci Spojené štáty Madura skutočne zadržali, značná časť obrazového materiálu šíreného na sociálnych sieťach a v niektorých médiách je nepravdivá alebo zavádzajúca.

Veľké udalosti pravidelne sprevádza dezinformácia

Magazín Wired napísal, že podobné veľké udalosti v posledných rokoch pravidelne na sociálnych sieťach sprevádza dezinformácia, čo je teraz ľahšie v dôsledku rozhodnutí technologických spoločností zmierniť mieru moderovania obsahu platforiem. "Mnoho účtov sa takto snaží využiť voľnejšie pravidlá na navýšenie účasti a na získanie sledujúcich," uviedol Wired.

