Chytili ich! Polícia obvinila dvojicu zlodejov, kradli už od roku 2024

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
TASR

TRENČÍN - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil dvoch 41-ročných mužov z majetkovej trestnej činnosti. Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa dopustili niekoľkých krádeží. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Obvinení sa mali koncom januára 2024 pokúsiť vlámať do predajne potravín v obci Horná Streda. Poškodili vstupné dvere a snažili sa prekonať zabezpečovacie zariadenie, avšak do objektu sa im dostať nepodarilo. V ďalších dvoch prípadoch v obciach Pruské a Udiča sa im už po poškodení automatických vstupných dverí podarilo násilne vniknúť do predajní. Z vnútorných priestorov odcudzili stovky krabičiek cigariet rôznych značiek. Spôsobili škodu za 5600 eur.

 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

„V rámci vyšetrovania bola vykonaná prehliadka vozidla podozrivých osôb, v ktorom sa nachádzali predmety typické pre páchanie majetkovej trestnej činnosti, ako baterka, rukavice, kukla, vysielačky. Rovnako bola realizovaná prehliadka iných priestorov a pozemkov a zaistené boli viaceré kamerové záznamy,“ doplnila hovorkyňa.

Vďaka operatívno-pátracej činnosti kriminalistov z Trenčína a dôslednej práci vyšetrovateľa sa podarilo páchateľov tejto majetkovej trestnej činnosti stotožniť a obviniť. Obaja muži boli už v minulosti za majetkovú trestnú činnosť právoplatne odsúdení. Jeden z nich má v registri trestov 14 záznamov a druhý 11 záznamov.

 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

