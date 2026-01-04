Nedeľa4. január 2026, meniny má Drahoslav, zajtra Andrea, Artur

V Nigérii došlo k ďalšiemu hromadnému únosu: Ozbrojenci zabili vyše 30 ľudí a niekoľkých odviedli

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LAGOS - Viac ako 30 ľudí prišlo o život a niekoľko ďalších bolo unesených pri útoku, ktorý v obci Kasuwan Daji v stredonigérijskom štáte Niger spáchala skupina neznámych ozbrojencov. S odvolaním sa na miestnu políciu o tom v nedeľu informovala agentúra AFP.

Podľa AFP ozbrojenci vtrhli do obce Kasuwan Daji, kde podpálili miestny trh a následne vyrabovali obchody s potravinami. „Pri útoku v sobotu zahynulo viac ako 30 ľudí, niektoré osoby boli tiež unesené,“ povedal hovorca polície štátu Niger Wasiu Abiodun. Gangy unášajúce ľudí, ktoré miestni obyvatelia označujú za banditov, pôsobia v oblastiach severozápadnej Nigérie a v severnej časti jej centrálneho regiónu.

K oblastiam najviac zasiahnutým týmto druhom násilia patrí v posledných mesiacoch práve štát Niger: v novembri 2025 tam ozbrojené gangy uniesli viac ako 250 študentov a zamestnancov katolíckej školy. Úrady ich prepustenie oznámili o niekoľko týždňov neskôr, neuviedli však, či bolo zaplatené výkupné.

Viac o téme: OzbrojenciNigériaLagosúnosKasuwan Daji
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Obmedzenie vstupu pre občanov
Obmedzenie vstupu pre občanov USA! Mali a Burkina Faso ho zaviedli
Zahraničné
Tragédia známeho boxera: Prežil
Tragédia známeho boxera: Prežil hrôzostrašnú nehodu, jeho priatelia toľko šťastia nemali!
Zahraničné
Ilustračné foto
Úder z neba: USA zasiahli militantov Islamského štátu v Nigérii raketami z dronov
Zahraničné
Nigéria potvrdila operáciu: Spojené
Nigéria potvrdila operáciu: Spojené štáty zaútočili na teroristické ciele v Nigérii
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Lyžovačka v lyžiarskom stredisku Vrátna Malá Fatra v lokalite Paseky
Lyžovačka v lyžiarskom stredisku Vrátna Malá Fatra v lokalite Paseky
Správy
Do seriálu Dotyk života mieri herečka z TALIANSKA! 12 rokov žila s chirurgom: Mohla by som aj operovať
Do seriálu Dotyk života mieri herečka z TALIANSKA! 12 rokov žila s chirurgom: Mohla by som aj operovať
Prominenti
Utajené zdravotné ťažkosti Moniky Szabó: Môže za to chyba v detstve?! Herečka varuje
Utajené zdravotné ťažkosti Moniky Szabó: Môže za to chyba v detstve?! Herečka varuje
Prominenti

Domáce správy

Rudolf Schuster
Prezident a šéf parlamentu zablahoželali Rudolfovi Schusterovi k jeho 92. narodeninám
Domáce
Hrozivý nález v Nitre:
Hrozivý nález v Nitre: V kríkoch objavili mŕtvolu!
Domáce
Milan Majerský.
KDH kritizuje zásah USA vo Venezuele: Nicolása Madura však chcú vidieť pred Medzinárodným súdom
Domáce
Zásah vrtuľníka v Malých Karpatoch: Záchranári ratovali zranenú turistku pri Záruboch
Zásah vrtuľníka v Malých Karpatoch: Záchranári ratovali zranenú turistku pri Záruboch
Regióny

Zahraničné

Ilustračné foto
Šok v obchodnom centre! Hádka sa zmenila na útok: Páchateľovi hrozí 20 rokov vo väzení
Zahraničné
V Nigérii došlo k
V Nigérii došlo k ďalšiemu hromadnému únosu: Ozbrojenci zabili vyše 30 ľudí a niekoľkých odviedli
Zahraničné
pápež Lev XIV.
Pápež Lev XIV. apeluje na mier vo Venezuele: Spomenul aj obete tragického požiaru vo Švajčiarsku
Zahraničné
Petr Macinka
Praha reaguje na výrok ukrajinského veľvyslanca: Macinka si ho predvolá pre slová o ruskej propagande
Zahraničné

Prominenti

Český herec neuniesol SMRŤ
Český herec neuniesol SMRŤ kolegu Nečasa (†59): KOLAPS!
Domáci prominenti
Anička so svojím ex
Kráska z markizáckych obrazoviek: NÁVRAT k bývalému snúbencovi!
Domáci prominenti
Evangeline Lilly
Evangeline Lilly (46) po desivom páde na skalu: POŠKODENIE MOZGU!
Zahraniční prominenti
Do seriálu Dotyk života
Do seriálu Dotyk života mieri herečka z TALIANSKA! 12 rokov žila s chirurgom: Mohla by som aj operovať
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Proroctvo japonskej Baby Vangy
Proroctvo japonskej Baby Vangy šokujú: Rok 2030 bude HROZIVÝ! Predpovedala pandémiu... TO, čo príde, bude ešte HORŠIE
Zaujímavosti
Prekvapivé zistenie z Arktídy:
Prekvapivé zistenie z Arktídy: Toto sa deje s prírodou na severe planéty
dromedar.sk
Vedci uznali piaty typ
Vedci uznali piaty typ cukrovky: Možno ju máte aj vy a ani to netušíte! Aké sú príznaky?
Zaujímavosti
Ako vyzeral náš predok
Ako vyzeral náš predok pred 1,6 milióna rokmi? Vedci oživili tvár hominida! TO, čo uvideli, prekvapilo aj ich
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk

Ekonomika

Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)

Varenie a recepty

Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Výber receptov
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Výber receptov

Šport

Aj Shiffrinová sa dá zastaviť! Napriek neuveriteľnej jazde ju predbehla fantastická víťazka
Aj Shiffrinová sa dá zastaviť! Napriek neuveriteľnej jazde ju predbehla fantastická víťazka
Lyžovanie
VIDEO Bizarná situácia v Dakare, nahnevaný Nemec kopol do auta: Som najväčší hlupák v okolí
VIDEO Bizarná situácia v Dakare, nahnevaný Nemec kopol do auta: Som najväčší hlupák v okolí
Rely Dakar
Na hoteli našiel mŕtveho reprezentačného kamaráta: Biatlonový líder spravil zásadné rozhodnutie
Na hoteli našiel mŕtveho reprezentačného kamaráta: Biatlonový líder spravil zásadné rozhodnutie
Biatlon
VIDEO Regenda šokoval NHL: Hetrikom vykresal nádej pre San Jose, aktívny Slafkovský proti Dvorskému
VIDEO Regenda šokoval NHL: Hetrikom vykresal nádej pre San Jose, aktívny Slafkovský proti Dvorskému
NHL

Auto-moto

TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Ako si udržať produktivitu počas celého roka: Tajomstvá, ktoré fungujú
Ako si udržať produktivitu počas celého roka: Tajomstvá, ktoré fungujú
Motivácia a produktivita
Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Kariérny rast
Šialené trendy v pracovnom svete 2026, ktoré zmenia všetko, čo poznáme
Šialené trendy v pracovnom svete 2026, ktoré zmenia všetko, čo poznáme
Trendy na trhu práce
Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Pracovné prostredie

Technológie

Potrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútu
Potrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútu
Návody
Ozempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiu
Ozempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiu
Veda a výskum
Prečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojení
Prečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojení
Veda a výskum
Vedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém funguje
Vedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém funguje
Veda a výskum

Bývanie

5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac

Pre kutilov

Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kráľovské deti a nový rok: Prečo je január najdôležitejší mesiac pre Georgea, Charlotte a Louisa?
Zahraničné celebrity
Kráľovské deti a nový rok: Prečo je január najdôležitejší mesiac pre Georgea, Charlotte a Louisa?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hrozivý nález v Nitre:
Domáce
Hrozivý nález v Nitre: V kríkoch objavili mŕtvolu!
Grécko hlási vážny PROBLÉM
Zahraničné
Grécko hlási vážny PROBLÉM vo vzdušnom priestore: FOTO Nad krajinou nie sú žiadne lety! CHAOS a zúfalí cestujúci
Zákazník neveril vlastným očiam!
Zahraničné
Zákazník neveril vlastným očiam! Jedna nálepka v známom reťazci spôsobila OŠIAĽ: Potraviny ZADARMO
Mrazivé ZÁBERY z bezpečnostnej
Zahraničné
Mrazivé ZÁBERY z bezpečnostnej kamery: ÚNOS za bieleho dňa! Žena kričala o pomoc, desivé svedectvá ľudí

Ďalšie zo Zoznamu