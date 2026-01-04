Grécko hlási vážny PROBLÉM vo vzdušnom priestore: FOTO Nad krajinou nie sú žiadne lety

(Zdroj: FlightRadar24)
ATÉNY - Letiská po celom Grécku v nedeľu pozastavili prílety a odlety po bližšie nešpecifikovaných vážnych problémoch týkajúcich sa rádiových frekvencií, uviedla grécka štátna televízia a grécky úrad pre letectvo.
Grécky úrad pre civilné letectvo v nedeľu oznámilo, že grécky vzdušný priestor zostane uzavretý až do 16:00 h miestneho času. Dôvodom sú bližšie nešpecifikované komunikačné problémy, ktoré znemožňujú bezpečné riadenie letovej prevádzky.
(Zdroj: FlightRadar24)
Opatrenie spôsobilo rozsiahle meškania letov smerujúcich do Grécka. Komplikácie hlásili aj letiská mimo krajiny, vrátane izraelského Ben-Guriona, kde aerolinky hľadali alternatívne trasy.