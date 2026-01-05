Bol letecký výpadok v Grécku útokom? Minister dopravy to vidí TAKTO

ATÉNY - Grécky minister dopravy Christos Dimas v pondelok uviedol, že výpadok telekomunikačných systémov v nedeľu pravdepodobne nebol kybernetickým útokom. Presná príčina incidentu, ktorý paralyzoval vzdušný priestor sa podľa neho stále vyšetruje, píše správa agentúry AP.
„Nezdá sa, že by išlo o kybernetický útok,“ povedal Dimas pre verejnoprávnu televíziu ERT. Poruchu systémov opísal ako „veľmi vážny incident“, ale zdôraznil, že bezpečnosť cestujúcich nebola nikdy ohrozená. Podľa gréckeho úradu pre civilné letectvo (HCAA) problémy spôsobil výpadok centrálnych rádiových a komunikačných systémov, ktoré používajú miestne strediská riadenia vzdušného priestoru. Dispečeri letovej prevádzky neboli schopní vzájomne komunikovať.
Zasiahnuté boli všetky letiská v krajine
Zasiahnuté boli všetky letiská v krajine vrátane dvoch najväčších medzinárodných letísk v Aténach a Solúne. Viaceré lety boli pozastavené alebo presmerované, čo spôsobilo rozsiahle meškania. Prevádza letísk bola obnovená po niekoľkých hodinách. Asociácia leteckých dispečerov uviedla, že výpadok zdôraznil jej výzvy na modernizáciu a výmenu zastaraného vybavenia.