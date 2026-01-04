KDH kritizuje zásah USA vo Venezuele: Nicolása Madura však chcú vidieť pred Medzinárodným súdom

BRATISLAVA - Vojenská operácia Spojených štátov voči Venezuele je príkladom veľmocenskej politiky. Opozičné KDH takúto politiku považovalo od pádu Berlínskeho múru za prekonanú. Informoval o tom komunikačný odbor hnutia.
Pre KDH je dodržiavanie medzinárodného práva a dohovorov základom ochrany bezpečnosti slovenských občanov a územnej celistvosti krajiny. „Sme presvedčení, že Európskou úniou neuznaný venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho spolupracovníci patria pred Medzinárodný trestný súd,“ uviedlo hnutie.
Madurov režim podľa KDH dlhodobo využíva zločinecké praktiky svojich spojencov Ruska a Bieloruska a zo zločineckého pašovania narkotík a nelegálnej migrácie si spravil strategickú zbraň voči USA. Tvrdí, že nelegálne pašovanie narkotík nadobudlo také rozmery, že začalo podkopávať bezpečnosť nielen USA, ale aj niektorých európskych krajín, obzvlášť Francúzska. Zatknutie venezuelského prezidenta však malo prebehnúť v súlade s medzinárodným právom, skonštatovalo hnutie. „Je tiež potrebné pripomenúť, že neuznaný prezident Maduro dostal od USA niekoľko výziev na riešenie situácie, ktoré odignoroval,“ podotklo.
Kresťanskí demokrati budú podľa vlastných slov v Európskom parlamente presadzovať, aby EÚ jasne komunikovala požiadavku nezasahovania USA do ďalšieho diania vo Venezuele. Rovnako, aby EÚ so Spojenými štátmi americkými legitímne pomohli ukončiť utrpenie ľudí v zovretí venezuelského totalitného ľavicového režimu. „Prispeje to k bezpečnosti ako na americkom kontinente, tak aj v širšom geopolitickom kontexte,“ dodali.
Porovnávanie s Ukrajinou podľa KDH neobstojí
KDH taktiež zdôrazňuje, že porovnávanie operácie USA vo Venezuele s dlhodobou ruskou agresiou na Ukrajine neobstojí z viacerých dôvodov. „Pre KDH je dôležitý princíp ‚padni komu padni‘. Bez toho, že by sme chceli obhajovať konanie Spojených štátov, upozorňujeme, že americký zásah bol operáciou špeciálnych jednotiek, ktorá mierila na presne vybraný cieľ. Na rozdiel od agresie Ruskej federácie voči Ukrajine, útok USA neznamená anexiu či odtrhnutie žiadnej časti venezuelského územia,“ uviedol komunikačný odbor.
Venezuelského prezidenta a jeho manželku zajali americké špeciálne jednotky počas operácie v noci na sobotu (3. 1.), ktorú nariadil americký prezident Donald Trump. Spomínanej operácii predchádzali mesiace napätia medzi Spojenými štátmi a Venezuelou. Od leta 2025 Spojené štáty výrazne posilnili svoju vojenskú prítomnosť v blízkosti Venezuely vrátane vyslania lietadlovej lode, vojnových lodí a moderných stíhačiek do Karibiku.
Trump zároveň oznámil „blokádu“ venezuelskej ropy, rozšíril sankcie a podnikol viac ako dva tucty útokov na plavidlá, o ktorých USA tvrdili, že sa podieľali na pašovaní drog v Tichom oceáne a Karibskom mori. Mnohé krajiny tieto útoky odsúdili ako mimosúdne popravy. Minulý týždeň Trump potvrdil, že Spojené štáty zasiahli vo Venezuele dok, ktorý údajne slúžil ako nákladisko drog na lode pre pašerákov.