Tri dediny na východe KDR napadli ozbrojenci: Hlásia najmenej 14 mŕtvych

BENI - Ozbrojenci napojení na Islamský štát (IS) zaútočili na tri dediny v provincii Severné Kivu na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) a zabili najmenej 14 ľudí. V piatok to oznámila tamojšia armáda spolu s miestnymi zdrojmi, informuje správa agentúry AFP.
Militanti zo skupiny Spojených demokratických síl (ADF) uskutočnili nočné útoky naraz v okruhu približne siedmich kilometrov a podpálili aj približne 13 domov. Pri útoku zahynulo 12 civilistov a dvaja vojaci, uviedla armáda.
ADF vznikli v Ugande v 90. rokoch minulého storočia po zvrhnutí dlhoročného diktátora Idiho Amina spojením viacerých milícií. Novú vládu ugandského prezidenta Yoweriho Museveniho považovali za protimoslimskú. Skupina sa odvtedy významne rozrástla a z Ugandy bola vytlačená. Aktuálne pôsobí v pohraničných oblastiach medzi Ugandou a KDR a pravidelne útočí na civilistov v odľahlých dedinách.