Prezidentské a parlamentné voľby v Ugande sprevádza chaos

KAMPALA - V africkom štáte Uganda sa vo štvrtok konajú voľby prezidenta a 529 poslancov jednokomorového parlamentu. Hlasovanie sa vo viacerých oblastiach v stanovený čas nezačalo. Podľa agentúry AFP do niektorých neboli doručené hlasovacie lístky, inde nefungovali biometrické zariadenia na overovanie totožnosti voličov.
Problémy s hlasovaním
Problémy s hlasovaním sa týkajú aj oblastí, ktoré nie sú považované za bašty opozície, uviedla AFP. Predstaviteľ vládnucej strany, ktorý s AFP hovoril pod podmienkou zachovania svojej anonymity, potvrdil, že problém je rozsiahly. „Niektoré biometrické zariadenia nefungujú. Neviem, či je to (spôsobené) internetom,“ povedal. Ugandská opozícia však tvrdí, že zo strany vedenia krajiny ide o úmysel, lebo v oblastiach, „kde volí armáda“, neboli žiadne problémy s hlasovaním.
Vypnutý internet
AFP pripomenula, že ugandská vláda v utorok na neurčito „vypla internet“ - urobila tak údajne v snahe zabrániť šíreniu „dezinformácií“ a „podnecovaniu k násiliu“. Predtým pritom sľubovala, že k tomuto kroku nepristúpi. OSN označila odpojenie internetu za „hlboko znepokojujúce“.
Do mnohých oblastí Ugandy boli pred voľbami vyslané posilnené hliadky bezpečnostných zložiek. Vláda sa takto snažila zabrániť protivládnym protestom, aké boli v posledných mesiacoch v susednej Keni a Tanzánii. Polícia opakovane upozorňovala, že predvolebná kampaň a voľby nie sú „ospravedlnením pre trestné činy.“
Očakávané víťazstvo
V prezidentských voľbách sa očakáva víťazstvo 81-ročného Yoweriho Museveniho, ktorý si tak predĺži svoje 40 rokov trvajúce vládnutie o ďalší, v poradí siedmy, mandát. Museveniho vyzývateľom je 43-ročný spevák Bobi Wine, ktorý sa označuje za „prezidenta geta“ podľa svojej bašty na chudobných predmestiach hlavného mesta Kampala.
Wineov právnik George Musisi, ktorý kandiduje na poslanca parlamentu, pre AFP uviedol, že oneskorený začiatok hlasovania je „zámerom, aby sa zabezpečila veľmi nízka volebná účasť“. Potvrdil, že problémy sa vyskytujú v provládnych aj opozičných baštách.
AFP dodala, že pred voľbami boli zadržané stovky Wineových podporovateľov. On sám na predvolebných zhromaždeniach nosil nepriestrelnú vestu, voľby označoval za „vojnu“ a Museveniho za „vojenského diktátora“. Obvinil vedenie krajiny, že chce voľby zmanipulovať a zasiahnuť proti nespokojným občanom, avšak tak, „aby to videl zvyšok sveta.“
Prezident nabáda ľudí, aby prišli voliť
Úradujúci prezident pred voľbami zaujal energický tón, pričom ľudí vyzýval, aby prišli voliť. „Choďte voliť. Každého, kto chce zasahovať do vašej slobody, rozdrvím,“ upozorňoval prezident citovaný agentúrou AFP.
Museveni, bývalý marxistický povstalec, sa uchádza o siedme funkčné obdobie po štyroch desaťročiach vlády, ktoré sa čoraz viac vyznačovali uzurpáciou moci do vlastných rúk, protekcionárstvom, oslabovaním inštitúcií a umlčiavaním opozície, doplnila AFP.