Masaker v Konžskej republike: Povstalci napojení na IS zabili 25 farmárov

KINSHASA - Najmenej 25 farmárov zahynulo na severovýchode Konžskej demokratickej republiky (KDR) po útoku islamistických povstalcov zo Spojeneckých demokratických síl (ADF) napojených na teroristickú skupinu Islamský štát (IS). Píše o tom agentúra AFP.
Ozbrojenci z ADF v noci na nedeľu napadli viacero izolovaných dedín v lesoch provincie Ituri. „Obete boli zviazané a rozsekané mačetami,“ povedal miestny humanitárny pracovník. Uviedol, že videl viac ako 20 tiel.
Farmári cieľom útokov ADF
„Všetky obete sú farmári, ktorí mali polia v tejto oblasti,“ povedal pre AFP miestny občiansky aktivista Leon Undemutau Manzaleke, pričom niekoľko ľudí ozbrojenci uniesli. Útoky ADF boli zamerané na farmárov na ich poliach v blízkosti dedín Otmaber a Bwanasula, uviedli zdroje.
Východnú časť KDR sužujú konflikty už tri desaťročia. ADF založili bývalí ugandskí povstalci a v roku 2019 skupina prisahala vernosť IS. V konžských provinciách Ituri a Severné Kivu od roku 2021 pôsobí aj ugandská armáda, ktorá spoločne so silami KDR bojuje proti ozbrojencom z ADF.